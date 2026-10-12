近四分之三的本地员工过去一年工作时曾使用人工智能（AI）。尽管我国劳动队伍普遍认同科技的好处，但也有约53%认为，AI对就业保障构成中度或很大的威胁，高于全球平均的44%。

专业服务公司普华永道新加坡（PwC Singapore）今年5月至6月针对各国和地区的工作者展开调查后发现，约1000名新加坡受访者中，仅约69%对未来就业保障有信心，低于前年的84%，也低于今年全球平均的84％。

三分之一本地员工反映，AI帮助他们更有效地处理例行工作；约72%觉得AI提高工作成品的质量。

与此同时，也有50%的人反映AI增加工作的复杂性。约32%关注AI生成内容的质量和准确度，比全球平均的25%高。这显示，本地员工需要支援来应对科技变革，包括值得信赖的AI方案。

全国职工总会为此与普华永道新加坡合作，以支持更多中小企业采纳AI方案。双方代表星期一（10月12日）签署谅解备忘录。

普华永道新加坡是继亚马逊云科技和华为之后的另一家“职总行业先锋”（NTUC Lead Multiplier）。作为行业先锋，公司将分享方案和专长，推广职总的AI赋能计划。

公司正在开发的AI方案针对采购和库存管理、文件和单据处理、资源规划等方面，用于简化例行工作流程。本地企业可申请职总的企业培训委员会补助金，采用普华永道的方案。

获补助金的企业也可通过职总就业与职能培训中心（e2i）新推出的“重新设计工作转业计划”（Job Redesign Reskilling-Career Conversion Programme），获得最高达90%的薪资补助，补助为期三个月，以帮助员工转入重新设计的工作岗位。

职总副秘书长陈国明出席备忘录签署仪式时指出，随着越来越多专业人士、经理和执行人员（PME）的工作因AI而转变，员工须获得机会和支援来适应改变。采用AI须与工作重新设计同步并行，让员工能够从事更高价值的工作，获得更好的薪资和职业发展。

他说：“像普华永道这样的专业服务公司有广大的业务和企业伙伴，也走在AI发展的前沿，职总接下来希望通过这些行业先锋，帮助更多中小企业转型。”

普华永道新加坡主席兼首席执行官林福春指出，作为一个开放、竞争力强且具备高技能的经济体，新加坡劳动队伍往往比许多其他地区更深切地感受到科技变革的影响。调查显示，本地员工意识到AI的实质好处，但许多人也担心未来的就业保障。弥合这个缺口须各方携手支持员工建立信心、发展新能力，并扩大新岗位的路径。

设施管理公司怡安产业（EM Services）将利用企业培训委员会补助金，在普华永道和职总的支持下开发新方案。首席财务官郑珮珊受访时说，公司在探讨设立共享服务平台，整合不同市镇会财务部门的工作程序，加强治理并提高生产力。

在怡安产业从事财务工作的郑凯昇（29岁）说，公司目前已采用一些AI方案，这有助于减少重复性的工作，提高工作效率。“以前，我要检查不同项目的单据时得各别下载查阅，公司推出自动化科技平台后，我可集中查阅所需的文件，省下不少时间。”