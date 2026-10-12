中国游客首次来新加坡旅游，在滨海湾花园欣赏灯光秀时，放在身后的名牌包竟遭人偷窃。他凭借包内无线耳机的定位功能进行追踪，在园区内与窃贼“撞个正着”，成功找回包，但两本护照、相机和200元现金等物品已不知所踪。

这名昵称为“老黑”（28岁，公务员）的中国籍游客星期一（10月12日）接受《联合早报》采访时说，他于上星期天（4日）抵达新加坡，没想到隔天就遇上窃贼。

28岁中国籍游客老黑，事发后将包被偷的经过发布在社媒平台小红书。（截图自小红书）

他忆述，事发时正在欣赏滨海湾花园的灯光秀，耳边突然传来一阵急促的脚步声，他以为有小孩跑过，担心放在背后的路易威登（LV）包被踩，于是伸手想把包拿到身前，岂料转头一看，才发现包已不见。

由于无线耳机具备定位功能，且手机未提示耳机遗失或距离过远，他推断小偷尚未跑远，便立即起身奔向出口，尝试拦截对方。

初来乍到的老黑对滨海湾花园并不熟悉，一度在园区里迷路。他想原路返回，于是打算向迎面走来的一名男子问路，没料自己还没开口，对方拔腿就跑。

男子的过激反应，让老黑怀疑眼前的人很可能就是偷走包的窃贼，他于是一把夺过男子手中的纸袋，并追了上去。

老黑说，窃贼为了掩人耳目，先把贵重物品取出，再把包装进纸袋。（截图自小红书）

男子显然对环境很熟悉，奔跑之际突然钻入草丛。老黑在黑暗中看不清对方身影，只能大喊“抓小偷、抓小偷”。一名本地女子和其男友听见呼叫声后协助报警。

一名本地女子听见老黑的呼喊声后伸出援手，帮他报警。老黑事后也发信息向女子道谢。（截图自小红书）

LV包失而复得，但老黑很快发现，包里两本护照、大疆（DJI）相机、钱包里的200元现金和两张信用卡等物品都已不翼而飞。他在事发隔天便前往大使馆挂失护照，并办理临时旅行证。“旅行证确保我能够顺利返回中国，但我护照上的签证就得重新办理，十分不便。”

老黑说，由于护照遗失，所有的签证都须重新办理，十分不便。（取自受访者微信）

老黑说，窃贼似乎对滨海湾花园的地形十分熟悉，而且早有准备，事先规划好逃跑路线，避开了闭路电视。他也不排除窃贼团伙作案的可能。

“观看灯光秀的地方聚集很多人，但这个地方似乎没有设立足够的闭路电视摄像头，使不法分子钻了空子。”

新加坡警察部队答复《联合早报》询问时证实接到报案，案件正在调查中。

老黑说，警方当时告知他，待调查结果出炉后会再联系他，但截至受访时，他仍未收到进一步消息，也希望警方能尽快查明事件经过。

《联合早报》正在向滨海湾花园了解更多详情。