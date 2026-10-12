人工智能的发展日益改变职场和工作岗位，数码发展及新闻部长杨莉明认为，大学毕业生应把人工智能视为“队友”而非“对手”，善用科技提升工作能力，同时保持独立判断。在AI的时代，职业生涯不必再遵循一条直线去发展。

杨莉明星期一（10月12日）在新加坡理工大学（SIT）毕业典礼上致辞时，与在场毕业生分享心得。她说，随着人工智能（AI）越变越强大，人类的判断力也变得更加重要。

人们应利用人工智能扩展自身能力，但不能停止独立思考和关怀他人，更不能失去同理心、道德观念，以及对实际情况的理解和掌握。

仅仅懂得使用AI是不够的，毕业生应该学会判断，在什么地方使用AI、哪些风险可以接受、何时应由人类介入等。

对于杨莉明的谈话，护理专业毕业生西蒂（Siti Wardina，24岁）深表认同。她在求学时期设计了一款名为KAREN的人工智能教育机器人，希望借助科技帮助病患理解健康资讯，克服语言不通和健康知识水平欠缺的障碍。

她受访时说，作为“队友”的人工智能，确实可以减轻护士的负担，让护士将更多时间和精力优先用于照顾更需要关注的病患。

“一名护士需要照顾约12名病患，而每名病患都有不同需求，如果人工智能可以协助处理其中一些较小的需求，对护士来说意义重大。”

不过她强调，人工智能虽能提升沟通效率，却绝对不会取代护士的工作，护士仍须运用专业判断和同理心，了解病患的实际需要，让科技发挥辅助作用，而不是取代人的责任。

首届毕业生通过可累积学分微证书途径获取学位

新工大今年共有超过3200名毕业生，是历来规模最大的一届，其中包括首届工程博士毕业生，以及首批通过可累积学分微证书（Competency-based Stackable Micro-credential，简称CSM）途径取得应用计算机科学荣誉理学士学位的毕业生。

26岁的许伟杰是首届通过CSM途径考获应用计算机科学荣誉理学士学位的毕业生之一。他受访时坦言，当初决定报名时心里充满忐忑。“我们当时不知道这个学位是否受到认可、课程能否顺利开办三年，也不确定所学的内容是否真的符合业界需求。”

许伟杰原已获全日制大学课程录取，但最终还是选择半工半读，一边在新电信（Singtel）从事云端工程工作，一边通过新工大的CSM途径学习与云端工程相关的课程，将课堂上学到的知识直接应用于实际项目。

新工大成立终身学习与职业发展学院

新工大校长蔡其昌教授在毕业典礼上也宣布，成立终身学习与职业发展学院（School of Lifelong Learning and Career Development，简称SITLEARN），协助在职人士持续学习和提升技能，并支持企业应对转型带来的技能需求。

蔡其昌指出，新工大在以往所建立的以能力为基础的教育模式上，与企业保持紧密合作。如今设立专门服务在职人士的学院，就是将这些资源进一步整合，让处于不同阶段的在职人士都能获得学习资源。

新学院设于新工大榜鹅校区，预计于2027年启用，届时将集中提供课程培训、技能评估、职业发展及企业合作等服务。