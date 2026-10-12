“很多人误以为我母亲是‘虎妈’，但恰恰相反，与其时刻掌控和强迫孩子做各种事情，她极力赋予我自由和自主权，甚至可以说是在强力地捍卫我的自由。”

两届冬奥会冠军、自由式滑雪选手谷爱凌星期一（10月12日）在新加坡管理大学举行的第二届“林氏家族基金睿智女性领导力系列”（Karim Family Foundation Inspiring Women Leadership Series）炉边对话上，与主持人新大校长江莉莉教授，聊起生命中与她形影不离的女性——母亲谷燕。

23岁的谷爱凌，将母女关系形容为“生命历程中一个非常独特且不断演变的伙伴关系”。她笑说，当意见出现分歧时，她和母亲会反复与对方辩论、交换立场，直至回到各自最初的立场。

“我比较喜欢称我们母女俩为联合创始人（co-founders），我认为这是诠释我们之间关系的最佳说法。”

超过1000人出席了这场在新加坡管理大学杨邦孝法学院大礼堂举行的40分钟对话会。

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在美国加州出生长大的中美混血儿谷爱凌，从小学习“十八般武艺”，包括学射箭、骑马、攀岩、游泳，还学过唱歌。如今，谷爱凌已两度代表中国队参加冬奥会，还成为冬奥会史上夺得金牌和奖牌数量最多的自由式滑雪运动员。

独自抚养女儿谷爱凌的谷燕，也是女儿的经纪人。她星期一也在到场支持女儿。（张俊杰摄）

除了分享成长经历，毕业自美国斯坦福大学的谷爱凌也探讨了如何锻炼心智、人工智能（AI）的影响，以及如何寻找人生方向和提升信心等年轻人关心的问题。

无论是谈到法国哲学家笛卡尔与AI指令（prompt）背后逻辑的共通点，或是“神经可塑性”（neuroplasticity）的概念如何主宰自己的命运，谷爱凌都能思路清晰地侃侃而谈，紧紧抓住现场观众的眼球与耳朵。

“具备神经可塑性就能主宰自己的命运，即在观察自我的同时，掌控自身成长的方向。”谷爱凌说，重塑大脑的关键在于意识到每个看似难以突破的边界其实都是可塑的，可以通过反复自省和适应新变化，让大脑重塑自身结构。

“我学会的每一个新技巧，都在突破过去为自己设下的身体、心理和情感界限。每一次都在开拓新的领域。” 而自由式滑雪运动员的成长，就在于不断要求身体去勇敢尝试从未有人做过的新事物。这个摸索过程正是她最期待的。

谷爱凌：找到正确的方向比努力更加难得

在谷爱凌看来，努力固然重要，但找到正确的方向比努力更加难得。越是了解自己的特质，就越能在各种情境下创造价值。“了解自己最重要，自我认知就是你的‘工具箱’......每个人有不一样的工具箱。”

从小，谷爱凌就是滑雪队里唯一的女生。在陌生的环境中，教练的一次提点让她敢于尝试新事物，成为队里第一个滑下雪坡的人。“落地的时候，大家为我喝彩鼓掌......那一刻，我感到一种被接纳的归属感。”

谷爱凌分享说，多数时候，竞争并非为了胜过他人，而是让自己变得足够优秀，有能力提升整个社群，让每个人都变得更好，如同潮水上涨时也会同时托起所有船只那般。

她呼吁大家不要再纠结自己是“小池塘里的大鱼”，还是“大池塘里的小鱼”，而是应该“建立自己的池塘”。

“别再盯着别的鱼看了，那根本不重要！做你自己就好，你可以是一条漂亮的鱼、闪闪发光的鱼、小鱼，甚至是吃素的鱼。你可以成为你想成为的任何一条‘鱼’。”

林氏家族基金睿智女性领导力系列会谈由新大、林氏家族基金与春金集团基金（Musim Mas Foundation）联办。谷爱凌是系列的第二届嘉宾。第一届嘉宾是马来西亚前首相马哈迪的长女玛丽娜·马哈迪（Marina Mahathir）。