中央快速公路入口发生车祸，一辆货车侧翻在路中，另一辆保时捷则车头左边撞毁；现场护栏损毁、路牌倾倒，路旁一排树木被铲断，路面散落大量碎片，快速公路入口被堵，两名司机清醒送院。

这起车祸发生在星期一（10月12日）下午2时左右，地点是乌节经禧圈（Cairnhill Circle）通往中央快速公路（CTE）向实里达快速公路（SLE）的支路。

根据社媒流传的照片，一辆货车侧翻在快速公路入口处，车身横卧路面，旁边停着一辆黑色保时捷。

照片显示，现场一片狼藉，路旁的金属护栏严重变形，一根路牌柱也倾斜倒下，大量树枝和碎片散落在马路上。

梁姓读者（62岁，私召车司机）告诉《联合早报》，事发时他载着乘客跟在肇事车辆后方，耳边突然传来巨响，即使车窗紧闭也能清楚听见。

“我听到很大一声，探头一看，才发现前面发生车祸。”

他说，货车侧翻后，他还亲眼看见司机自行从车内爬出来。由于事发地点就在隧道入口，车道一下子就被肇事车辆挡住，随后开抵的车子都无法通行，他也只好改道行驶。

梁先生说，在他车上的乘客目睹事故后，还开玩笑说，新加坡一级方程式（F1）赛车刚落幕，没想到又碰上一场犹如赛车般的事故。

警方答复《联合早报》询问时证实，星期一下午约2时接获通报，指上述地点发生一起涉及汽车和货车的交通事故。

53岁男货车司机和51岁女汽车驾驶员在意识清醒的情况下送院，女驾驶目前正协助警方调查。

新加坡民防部队受询时说，民防人员到场后将两名伤者送往陈笃生医院治疗。

警方调查仍在进行中。