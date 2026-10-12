谎称要为慈善疗养院筹款买鸡蛋，39岁女子骗取134名善心人士超过1万元捐款，用作旅行和资助丈夫的生意。

被告吴丽冰（Anna Goh Li Bing, 译音）于星期一（12日）承认一项欺骗罪名，另一项伪造文书罪名交由法官下判时一并考虑后，判坐牢两周。

根据案情，被告于2023年10月3日在脸书页面“PARK $2 Project”上贴文，称自己想购买鸡蛋捐给聚英爱老院（Ju Eng Home For Senior Citizens），每盒鸡蛋花费2元，并让有意捐款者通过PayNow转账给她。

数周后，几名捐款者发现事有蹊跷，联络聚英爱老院确认该院并未收到鸡蛋，随后报警。聚英爱老院因接到多名捐款者询问，也在同年11月21日报警。

警方调查显示，被告于2023年10月3日至11月10日期间，共从134人处收取1万零163元。被告并未用这笔钱购买鸡蛋，而是用作旅行和资助丈夫的生意。

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为了让人相信她用善款购买了鸡蛋，她伪造一份来自聚英爱老院的信称，疗养院已收到850盒鸡蛋。

三年赔偿4500粒鸡蛋及300元现金

得知警方介入调查后，被告于2023年11月22日至今年3月10日期间，共赔偿聚英爱老院4500粒鸡蛋，价值922元5角。另外，她也在今年5月4日转账300元给聚英爱老院。

控方指出，被告滥用民众的善心以满足自己的私欲。控方认为，若不是有捐款者起疑，被告的罪行不会揭发。被告至今仍未将8940元5角善款吐出，促请法官判她坐牢，以儆效尤。

律师请求法官判被告坐牢三天就好。律师说，被告没有前科，且及早认罪。被告有三名孩子，其中一个刚考完小六会考，请求法官让她尽早出狱，能够赶得上陪孩子选校。

法官指出，三天刑期无法反映被告欺骗134人的严重性，考虑所有因素后判处被告坐牢两周。法官最后叮嘱被告吸取这次教训，并希望这是她最后一次犯案。