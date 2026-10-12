新加坡协助残障者自立局去年9月针对酒店业试行的“入职培训计划”成效令人鼓舞，每四名完成训练并做好就业准备的残障者，就有三人找到工作；随着计划逐步扩大至餐饮和物流等另五个行业，到了2030年估计可惠及800名残障者。

教育部兼国家发展部高级政务次长赛义德哈伦星期一（10月12日）在新加坡协助残障者自立局（SG Enable，简称新协立）举办的包容终身学习节（Inclusive Lifelong Learning Festival）致辞时说，入职培训计划（Sector Train-and-Place）去年在酒店业试行，今年陆续推展至餐饮和物流业，接下来再扩大至信息通信与科技、医疗保健、人力资源与行政管理。

酒店业试行成果亮眼 75%学员顺利就业

根据跨政府部门“残障者及家庭定心与保障工作小组”本月初发布的报告，新协立去年9月试行这项计划，为22名残障者提供针对酒店业的入职培训。学员通过在职工作指导掌握行业所需技能，也学习软技能为就业做准备。新协立为完成培训和准备就绪的学员配对工作，最终75%顺利就业。他们随后也获长达一年的职场过渡辅助。

60岁的郑仙琴是其中一名受益者。她当过化妆与发型造型师，后来转入一所学府从事职业培训。约10年前，她右脚遭沙蝇叮咬引发严重感染，几年来经数次手术后骨质损伤，四年前开始主要靠轮椅代步，难以继续执教。

由于不熟悉电脑操作，她求职频频碰壁，约两年来只能打零工。经社服机构SPD介绍，她参与入职培训计划，接受包括新加坡款待业学院提供的培训，掌握如电脑办公、前台接待等客服及沟通技能，随后获学院聘用为行政助理。

“我缺乏文职经验，起初需要时间适应……由于受训过程中，我学习沟通技巧等软技能，这有助我提高信心，把握好这个机会，学以致用。”

特需学生可按学习与适应进度 参与职业体验活动

赛义德哈伦也是残障者及家庭定心与保障工作小组成员。他星期一致辞时就加强特殊教育学府学生的就业与软技能培训提供更多细节。

例如，为自闭学生提供主流教育课程的特殊教育学校，将逐步推行更规范化的应用学习和职业体验项目。这些学生可按各自学习与适应进度，参与职业体验等活动，浅尝各行各业工作情况，以及在职业导师引导下，了解自己的兴趣与强项，为就业做准备。

至于为其他特需学生提供客制化课程的特殊教育学府，也会加强职业培训。

此外，赛义德哈伦宣布成立残障者持续教育与培训咨询委员会（Advisory Committee on CET for Persons with Disabilities）。

委员会由社服、培训和心理学领域代表，及看护者与雇主组成。它接下来会审核面向残障者的培训课程质量，向新协立提供建议与引导。

新协立属下协立学苑（Enabling Academy）署长霓玛拉（Nirmala Palaysamy）是委员会联合主席。她受访时说，委员会将参照特需技能培训框架，审核就业技能与独立生活能力两类培训课，确保课程达到良好质量水平和可及性、课程导师具备适当训练等，从整体上加强服务残障者的持续教育与培训领域。

明年上半年起，残障者报读受认证的主流培训课，也可获新协立多达95%资助，不再受限于专为残障者制定的课程。培训业者配合这项转变制定的新课程，也会经过委员会审核。