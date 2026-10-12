一脚稳稳站在地上，另一脚却高高举过头顶，几乎贴着柱子伸直！一名头发花白的阿叔在组屋楼下的走道上大秀柔软度，惊人的拉筋动作被拍下上传网络，让不少网民啧啧称奇。

社媒平台近日上传一段视频，并配文写道：“阿叔的腿真厉害！”

视频显示，一名身穿灰色上衣、米色短裤的年长男子，在一处有盖走廊进行拉筋。

只见他站在一根灰色柱子旁，将其中一条腿高高抬起，几乎呈垂直状态，脚掌更伸至头顶上方，靠近柱子顶部的横梁。

男子双手紧紧抱住柱子，借力维持身体平衡，另一条腿则稳稳撑地。尽管头发已经花白，但他仍能贴住柱子，垂直“一字马”的高难度拉筋动作，柔软度让掌镜拍摄的妇女惊叹不已。

视频发出后引起热议。不少网民对阿叔的身手感到佩服，也有人忍不住开起玩笑。

一名网民幽默提醒，千万别倚靠组屋底层的柱子；另一人则打趣说阿叔卡在柱子旁了，至今还每天都在那里活动。

也有网民认为，阿叔应该只是在进行日常运动和伸展筋骨，保持身体活跃是件好事。

不过，视频并未交代拍摄的具体地点和时间，也不清楚男子是否经常在当地进行拉筋运动。