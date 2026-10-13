从航海学员到航运企业创办人，75岁的王莫喜船长在海事领域耕耘超过半个世纪。他不仅见证新加坡海事业的发展与转变，也亲身经历过海上的惊涛骇浪，累积丰富的航海经验。

王莫喜是新加坡理工学院航海研究学院海事科第九届学员。1969年5月，他展开人生第一次远航，搭乘货轮从新加坡出发，途经马六甲海峡，绕过好望角，再横跨大西洋，历时一个月抵达英国利物浦。

此后九年，他一直在世界各地航行，过着四海为家的生活。

回忆在理工学院求学的日子，王莫喜说，当年的扎实训练让他终身受益。导师不仅传授航海基础知识，也经常与学员分享亲身经历，让他们更了解海上的实际情况。

每逢星期五，他和同学都会到尼诰大道的船艇站接受帆船训练，在烈日下学习掌舵、升帆和打绳结。

他说：“你可以在教室里学会打绳结，但真正的本领，是在船艇站穿上装备、亲自动手，甚至弄脏双手的实干中磨练出来的。”

第一次远航，也让王莫喜体会到如何将课堂所学应用于实际航海工作，应对海上各种挑战。

在此后的航海生涯中，他经历过无数风浪与考验，包括在台风季节紧急避险、协助扑灭船上火患，以及与其他船员共同应对同伴因病离世的情况。这些经历不仅磨练他的意志，也让他学会在危急时刻保持沉稳、冷静。

“面对挑战，必须抱着学习的心态。不要把困难当成坏事。航海能开阔你的眼界，那些在岸上学不到的技能与经验将让你终身受益。”

积极回馈 致力培养后进

凭借丰富的航海经验，王莫喜在超过半个世纪的职业生涯中担任过海事顾问、验船师、船务代理等不同职务，也积极参与行业事务，如今是一家船务公司的创办人兼董事。

他也积极回馈社会，从1986年至2018年担任新加坡海事学院咨询委员会委员长达32年，并参与致力于培养青少年的慈善组织Catch Them Young SG。

在王莫喜看来，航海不仅是一份职业，他希望通过分享自己的经历，鼓励更多年轻人投身海事业，为新加坡海事领域的发展注入新活力。