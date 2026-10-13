随着我国电动车数量增加，涉及电动车的火患也逐渐上升，从2024年的一起增至去年的四起，今年上半年更达10起。受访专家指出，电动车火患数量仍占极少数，并强调关键在于加强公众教育，例如教导民众如何安全使用电动车及充电。

电动车近年在我国持续受欢迎。今年首八个月注册的新车中，超过六成是电动车。截至8月，本地路上有8万多辆电动车，比去年增加超过四成。然而，随着电动车数量快速增长，电动车火患也成为公众持续关注的课题之一。

新加坡民防部队发言人答复《联合早报》询问时透露，2024年我国发生257起汽车火患，当中只有一起涉及电动车，并与车辆高压电池有关。到了2025年，共有226起汽车火患，其中四起涉及电动车，当中两起和高压电池有关。

今年上半年，我国共发生125起汽车火患，其中10起涉及电动车，但都无关高压电池。在这10起电动车火患中，有六起涉及电动垃圾车。

电动车火患不同于一般汽车火患。为了应对这一新型风险，民防部队数年前就已着手准备，通过参考相关文献和国外消防机构的应对策略，制定适合我国的灭火方案。自2023年起，民防还与陆路交通管理局共同领导跨机构电动车电池安全工作小组，负责监督和处理与电动车相关的事务。

发言人说，电动车电池起火存在“热失控”风险，需要采取不同的处置方式，包括设立更大的安全警戒范围，以应对更猛烈的火势。自2024年起，当局还为每辆前线消防车配备一套电池灭火系统（Battery Fire Extinguishing System），为应对电动车火患做好充分准备。

发言人解释说，系统通过一个液压“打孔机”先在电池表面凿一个洞，再通过这个洞口将水直接注入电池组，以便更有效地瞄准火源进行灭火。

发言人也建议公众在车内配备灭火器，这有助于扑灭初期火患，但若火势太大或涉及电动车电池，就应保持安全距离。

“公众可预先提供车牌号码、品牌和型号，以及着火部位的简要描述，例如前引擎盖、中段、底盘等，这将有助于消防员到场后更有效地灭火。”

专家：评估电动车火患风险 应看发生率而非事故总数

受访专家告诉《联合早报》，随着电动车数量增加，相应火患数量也可能随之上升。不过，这并不意味着电动车越来越危险。



新加坡科技设计大学工程产品开发高级讲师张智辉博士说，电动车火患一般上涉及电池或电气组件。“电池可能因过热或内部短路引发火患，电气组件也可能因故障产生过高的热量而起火。”



谈到电池的安全性，张智辉说，市面上已有许多采用更安全电池技术的新车型。他认为，公众应关注的是每10万辆汽车的火患发生率，而不是只着眼于火患事故的总数。



新加坡工程师学会机电工程技术委员会委员张楚国说，随着电动车发展，电池及保护系统的质量也持续提升，有助于降低火患的发生率。



新加坡理工大学电气与电子工程学工程技术硕士课程领导迪维亚（Dhivya Sampath Kumar）助理教授则指出，电动车安全需从整个生态系统的角度加以考量，涵盖车辆与电池设计、充电基础设施及维修保养等环节。

“随着电动车在新加坡日益普及，制造商、充电运营商、监管机构、研究人员及紧急服务部门之间持续合作将发挥重要作用。”

她也说，没有任何一种车辆技术能够做到完全零风险，因此关键在于充分了解风险、采取适当的防护措施，并确保公众和应急救援人员掌握正确的应对方法。“我们应继续提升电动车的安全水平，同时认识到电动化所带来的潜在益处。”