本地两家油商壳牌（Shell）和加德士（Caltex）星期一（10月12日）调高汽油价格。其中，壳牌的特级汽油价格一天内两度上调，累计涨幅达2角5分，涨幅最大。这也是壳牌10月以来第四次调整油价。

根据新加坡消费者协会“省钱之友”（Price Kaki）应用，壳牌的95辛烷值（95-octane）汽油从每公升3.54元升至3.57元，98辛烷值汽油则从4.06元升至4.09元。

特级汽油价格星期一先调高3分，再涨2角2分，目前为每公升4.31元，为本地最高。

加德士各级汽油价格则一律上调3分。其中，92辛烷值汽油从每公升3.51元升至3.54元，95辛烷值汽油从3.54元升至3.57元，特级汽油则从4.24元涨至4.27元。加德士不出售98辛烷值汽油。

经过这轮调价，壳牌和加德士的95辛烷值汽油价格，同为本地五大油商中最高。

其他三家主要油商的价格则保持不变。埃索（Esso）和中国石化（Sinopec）的95辛烷值汽油，每公升售价均为3.54元，新加坡石油公司（SPC）则为3.53元。

至于两家本地独立小型油商Cnergy和Smart Energy，95辛烷值汽油价格每公升分别售2.69元和2.62元。