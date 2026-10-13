我国全岛的空气质量星期二（10月13日）依然处于不健康水平。截至早上10时，全国24小时空气污染指数（PSI）介于128至172。

国家环境局网站显示，西部地区的PSI连续几日为全岛最高，达172；其次是中部（170）、东部（155）、北部（128）和南部（134）。

一小时PM2.5悬浮颗粒浓度介于每立方米55至119微克，除了南部，其他地区均处于偏高水平。

根据新加坡气象署的天气预测，星期二和星期三（14日）下午预计都会有雷阵雨。

环境局上星期天（11日）傍晚发布的文告指出，观察到印度尼西亚的苏门答腊南部和加里曼丹西部有烟雾飘向新加坡。

当局预测，新加坡和周围区域接下来将有雨。不过，苏门答腊南部和加里曼丹的天气估计会继续干燥。由于风目前由东南方和南方吹来，烟雾会继续飘来新加坡，24小时空气污染指数预料会处于不健康水平。

由28个政府部门和机构组成的跨部门烟霾行动小组已启动，协调和落实下一阶段的烟霾应对措施，涵盖学前教育中心、学校、工作场所及其他公共设施。

其中，保健卫生部也再度推出公共卫生防范诊所计划和烟霾津贴计划，协助新加坡公民应对因烟霾引起的相关健康问题。

公众可通过烟霾网站（www.haze.gov.sg）、环境局网站、新加坡气象署网站或myENV手机应用获取实时空气质量信息。过去两周的区域火点分布也上载至亚细安气象中心网站。