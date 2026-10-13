不法分子可利用人工智能发动速度更快、规模更大、手法更复杂的网络攻击。为加强防范，新加坡将强化国家网络安全指挥中心的能力，整合各方情报，更早发现网络威胁，并加强保护电力、电信等关键基础设施。

国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根，星期二（10月13日）在新加坡国际网络周开幕式上致辞时，阐述我国如何加强全国网络防御。同日，政府也推出2026年新加坡网络安全战略。

尚穆根说：“新加坡必须更早采取行动，从全国层面应对网络威胁，并以不亚于攻击者的速度作出反应。”

他指出，传统的网络防御主要依靠保护系统、定期进行安全评估，以及在事故发生后采取应对措施。然而，攻击者会不断寻找系统漏洞，试图入侵并长期控制系统。因此，我国必须持续监测网络威胁，抢在攻击者之前发现并修补漏洞。

尚穆根也说，网络攻击者不会把政府机构和电信业者的系统视为互不相关的个体，而是会从整个网络中寻找弱点，伺机入侵。因此，国家网络防御也必须从整体着手，由政府和业界携手应对。

由新加坡网络安全局主导的全国网络安全指挥中心（National Cybersecurity Command Centre），将从三方面加强防御能力。

一是整合网络威胁情报，全面掌握全国网络安全形势，并持续监测关键基础设施的漏洞和风险；二是利用专门的侦测系统和情报，更早发现网络攻击者的活动；三是借助人工智能（AI）系统，在发生重大网络安全事故时，更迅速地协调全国各方采取应对行动。

尚穆根指出，这将成为新加坡未来的网络防御模式。

政府也将推出全国防护域名服务（Protective Domain Name Service，简称PDNS），从源头加强防护。这套系统可阻止用户连接到已知的恶意网站，降低网络钓鱼、诈骗和恶意软件攻击的风险。

与此同时，网安局和新加坡政府科技局等机构正利用AI加强网络防御。尚穆根说，我国将采取务实做法，评估哪些AI模型最符合本地需求，并投入资源发展相关能力。