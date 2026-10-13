从明年11月起，学前教师每周将有至少两小时的非教学时段，可用来处理其他职务如备课、与家长沟通等。

社会及家庭发展部长马善高星期二（10月13日）在幼儿培育署举行的学前教育奖学金和培训奖颁奖仪式，宣布这项消息。

他致辞时说，学前教师的工作不局限在课室内，教师须为学生策划学习体验、记录孩子的成长，并与家长共同支持孩子的学习和身心发展。这些工作都是确保优质学前教育的关键。

学前教育工作者常反映难以兼顾教学和其他职务。幼培署今年透露，将检讨教师的工作环境，包括加强实行非教学时段（non-contact time）。

马善高说，虽然一些幼儿园已经为教师提供非教学时段，但各业者的支持力度不一。“制定统一的最低标准，可确保每一名教师都有‘受保护时段’来进行这些重要职务。这有助于支持更具针对性的教学实践，为孩子们提供质量更一致的教育。”

一些幼儿园目前已为教师安排非教学时段。马善高说，这些业者发现教师可以更有意识地规划教学，且更有效地照顾儿童的学习需求。“这正是受保护时段的目的，这并非减少对孩子的关注，而是让教师做更充分的准备、为每名孩子提供更细心的指导，从而提升学前教育的质量。”

学前教育业者将有一年的时间做准备，调整工作安排和部署人手。

幼培署指出，当局咨询学前教育工作者和业者，并参考业界现行做法后，决定把非教学时段定为每周至少两小时。

两小时不是顶限，幼培署鼓励有条件或已经提供更多非教学时段的业者继续这么做。

业者可根据营运需求做安排， 可按天、周、每两周或每个月为学前教师提供非教学时段，每次至少一个小时。这意味着，教师每月应该有至少八个小时的非教学时段。这个时段须安排在上班时间以内，不能因此延长教师的工时。

我国有约2万8000名学前教育工作者。幼培署将通过“优质学前中心2030计划”，继续提升我国学前教育质量。过去五年，政府已投入超过7500万元，支持幼教工作者的专业发展，包括设立学前教育奖学金、培训奖等计划。今年有近400人获颁奖项。