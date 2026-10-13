一名24岁缅甸女子涉嫌在两周内连续虐待五个月大男婴，包括剧烈摇晃、掐颈、咬躯干和腰部，以及强塞奶嘴等暴力行为，星期二（10月13日）被控上法庭。

被告莱伊菲（Lai Yi Phyo，译音）星期二被控一项抵触《儿童与青少年法令》罪名的综合控状，指她今年4月2日至19日期间，在一间组屋单位内先后九次虐待男婴，使他遭受不必要的痛苦。

法官谕令媒体不得公开受害者的身份和事发地点。

控状显示，被告在两周内连接对男婴施暴。她在4月2日反复剧烈摇晃男婴、打他的头、掐颈和捏脸颊。两天后，即4月4日，她又反复打男婴的头部。

4月7日，她涉嫌剧烈摇晃男婴、将他的双臂压在胸前，并反复掌掴他。隔天，她涉嫌剧烈摇晃、掌掴男婴，并用力把奶嘴塞入他口中。

4月13日，她涉嫌把男婴扔到床上，反复打他的额头、掌掴他、把奶嘴塞入他口中，并剧烈摇晃他。隔天，她涉嫌反复用力推男婴的腿，并用力把奶嘴塞入他口中。

4月15日，她涉嫌咬男婴的躯干和腰部。4月16日，她涉嫌剧烈摇晃男婴、把他扔到床上，反复打他的头、背和腿，并强行把奶嘴塞入他口中。

根据控状，最后一起虐待行为发生在4月19日。被告涉嫌反复掌掴男婴、把他扔到床上、将他的头按在床垫上，并扭他的头、耳朵和腿。她也涉嫌剧烈摇晃男婴、捏他脸颊、咬他手肘，并用力把奶嘴塞入他口中。

被告还押在警署，通过视讯面控。她神情淡定，通过通译员表示有意认罪。法官将案件展期，安排被告11月10日认罪。

根据《儿童与青少年法令》，若虐待所照顾的儿童，罪成可判罚款最高8000元、监禁最长八年，或两者兼施。根据《刑事程序法典》，若多条罪名合并在一项控状下，犯案者可面对的最高刑罚将翻倍。