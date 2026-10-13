打算明年出国旅游的公众，可从下星期五（10月23日）起抢购优惠机票。新加坡航空公司和旗下廉航酷航，将推出超过38万张优惠机票，涵盖全球125个目的地，包括曼谷、首尔、伦敦和悉尼等热门旅游城市。

新航与酷航星期二（13日）联合发文告宣布，一年一度的“Time To Fly”机票促销活动将从10月23日举行至30日。公众可通过两家航空公司的官网、手机应用，以及指定旅行社购买优惠机票。

新航推出的优惠机票超过20万张，涵盖商务舱、优选经济舱和经济舱，往返78个目的地，包括曼谷、杭州、伦敦、洛杉矶、马德里、首尔和悉尼等。优惠机票适用于2027年1月1日至9月30日的指定航班。

酷航则提供超过18万张单程优惠机票，涵盖酷航Plus（ScootPlus）及经济舱，飞往70个目的地，包括勿里洞岛（Belitung）、清莱、贵阳和冲绳等新航线。优惠机票适用于今年11月9日至明年10月15日的指定航班，部分日期不适用。

除了线上促销，为期三天的实体旅游展销会也将在10月23日至25日，于新达新加坡会展中心举行。超过30家旅行社及合作伙伴将参与，推出展会专属优惠。

旅游展设幸运抽奖 送出商务舱往返机票

到场公众可参加幸运抽奖，大奖包括分别飞往宿务、杭州和悉尼的新航双人商务舱往返机票，附带酒店住宿。

其他奖品包括飞往伦敦盖特威克机场、马德里和马累的新航商务舱往返机票及酒店住宿、价值高达2000元的酷航礼券，以及价值800元的新航旗下网店KrisShop购物礼券。

“Time To Fly”是新航一年一度的机票促销活动。2024年，新航与酷航在活动中推出超过42万张优惠机票，创下历来最高纪录。今年推出的优惠机票数量与去年持平。

欲知更多详情，可浏览新航官网。酷航优惠机票的详情则在下星期五于酷航网站公布。