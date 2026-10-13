针对沙拉店工伤索赔一案，警方证实并未发现任何证据表明涉案前员工犯欺骗罪，在咨询总检察署意见后，警方不会就此事对这名前雇员采取任何进一步行动。

人力部在审查公司的工伤赔偿投保情况时，发现只有两名雇员受保，包括涉案的前员工，公司并没有按照《工伤赔偿法令》规定为所有员工提供保险。

针对这项疏漏，人力部已向这家公司发出严厉警告。

新加坡警察部队和人力部星期二（10月13日）发表联合文告说，针对一起涉嫌欺骗案及一起欺诈工伤赔偿索赔案的调查已经完成。当局并没发现有关前员工有任何不当行为的证据。

案件涉及运营沙拉店Sumo Salad公司的一名前员工。

女老板生前曾发贴控诉 验尸庭展开死因研讯

去年7月18日凌晨2时许，Sumo Well沙拉店女老板在脸书连发两则贴文，指称一名外籍女员工在合约结束前两天，乘搭电动扶梯去丢垃圾时假装滑倒受伤，借此制造工伤意外以索赔。

之后，有网民上载女老板已于19日过世的讣告。

人力部对这起工伤赔偿索赔案进行调查，并未发现任何欺诈证据，相关索赔将获准受理，并由指定保险公司依照《工伤赔偿法令》处理。

根据人力部网站，在《工伤赔偿法令》下，任何人在2025年11月1日之前因工伤意外受伤，若诊断为完全永久伤残，可按月薪计算获得现金赔偿，至少可获9万7000元，可由保险承担。

指定保险公司去年6月向雇主报销截至当时因这起工伤所产生的医疗费用及病假薪水，并将继续按法令条款赔付。

文告指出，《工伤赔偿法令》旨在确保因工受伤或患病的员工能及时获得财务援助，同时通过正当程序与法定的赔偿上限来保障雇主的利益。

法令条款为雇主与员工都提供了在索赔结案前提出双方意见的管道。针对任何提出虚假、误导性索赔，或企图逃避有关框架的责任方，人力部将毫不犹豫地采取执法行动。

查案人员将沙拉店女老板过世列为自杀结案。验尸庭上星期四（8日）就女老板死因进行研讯，警方查案人员上庭供证。

法官谕令媒体不得公开死者家属及所有证人的身份。

验尸官将择日公布研讯结论。