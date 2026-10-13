新加坡的外貌景观日新月异，越来越城市化，却也越来越绿色，新加坡的发展有时候要用笔墨形容也不容易。

新加坡是《生物多样性公约》（Convention on Biological Diversity，简称《公约》）缔约国，承诺推动三大目标：保护生物多样性、可持续利用生物多样性、公正合理地分享利用遗传资源所产生的惠益。

缔约国大约每四年须按《公约》规定提呈国家报告，阐明保育进展，最近一次的提呈截止日期为今年2月28日，是缔约国第七次提呈报告。

新加坡是国际上出了名的好学生，不同科目的作业都会准时交功课。

这次新加坡交上的功课是，新加坡的自然公园六年来扩增70多公顷，相当于增加超过100个足球场。截至去年底，96%的家庭步行10分钟内就到公园。

我国计划在2020年至2030年将自然公园扩增200公顷，截至2025年已增72公顷，占目标36%。

截至2026年3月，新加坡的公园连道长达423公里。国家公园局计划在接下来的四年多里，把公园连道延长至500公里。

绿意葱葱的公园连道，一部分沿着河流或水道开辟。（张俊杰摄）

公园局也力求沿路种树，复制类似树林的层次结构，以打造自然连道，方便动物在绿地之间穿行移动，促进生物多样性。全岛现有260公里的自然连道，当局计划到2030年延伸至300公里。

当局的另一个计划是到了2030年，修复80公顷的树林、海洋和沿海栖息地。截至2025年底，修复工作已完成60公顷。

报告中出现两个关键词：公园连道和自然连道。这也许是新加坡根据本地发展情况衍生出的两个与自然环境共生共存的独特概念。

新加坡人的生活环境被花园和公园包围着，花园还有“康疗花园”。花园原本就该有心理治疗的作用，新加坡的花园概念也进行了新的包装。

另一方面，“全球森林观察”（Global Forest Watch）的最新统计数据显示，新加坡过去14年共流失52公顷的原始树林，其中约6公顷在去年消失。如果算入次生林，本地去年共流失的树林达61公顷，相当于85个足球场。

从2002年至2025年，全球的原始树林流失8700万公顷，占树木覆盖总面积约16%。同一时期，新加坡的原始树林面积少了约6%。

此外，从2001年至2025年，全球树木覆盖少了5亿4000万公顷，新加坡则失去3000公顷的树木覆盖。

全球森林观察平台由世界资源研究所成立，旨在监测全球林木砍伐情况，通过分享数据来推动林地保护。

实里达快速公路与汤申路上段交界处东南方的一处树林，有个富有诗意的名字叫太戈尔树林（Tagore Forest），引人遐思，但其命运未卜，政府暂无计划把这片林地列为自然保护区，它日后仍可能另有开发计划。

位于实里达快速公路与汤申路上段交界处东南方的太戈尔树林（Tagore Forest）。（张俊杰摄）

环境学者和环境组织曾在2024年发布《新加坡陆地生态保育蓝图》（Singapore Terrestrial Conservation Plan），呼吁政府探讨将太戈尔树林列为自然公园，以保护中央集水区自然保护区的缓冲地带，为在那里和周围栖息的稀有动物提供更多保障。

综合《生物多样性公约》和全球森林观察平台这两项有关自然环境的国际评估，新加坡的成绩看似互相矛盾，却点出一个新加坡的生存现实，新加坡的发展不会踩刹车，但却以创意环境的绿化攻略，弥补树林空间的缩小。

事实上，本岛国上许多树林还没有资格称为原始森林，只能说是临时树林，但也是值得新加坡人珍惜。

临时树林等待发展命运到来之前，已让人对它生出感情，一旦从人们眼前消失就会引发人们的惋惜与疑问。不少人把临时树林看成原始森林，是个美丽的误会。

其实，临时树林并没有消失，它们是随着城市发展的脚步，化整为零，变装成花园，更贴近人们的生活环境。