面对日益复杂的网络安全威胁与人工智能治理问题，美国、中国和联合国代表在新加坡国际网络周上各自阐述国际合作的方向，从建立多边机制到主张只与立场相近的国家合作，展现不同的政策思路。

第11届新加坡国际网络周星期二（10月13日）举行开幕式，主题为“网络正值十字路口：塑造网络新秩序”。美国、中国和联合国代表分别登台发表讲话。

随着人工智能（AI）从回答问题，逐步发展到能够自主执行任务，网络安全风险也变得更加复杂。人工智能代理（AI Agent）不仅可能被网络罪犯利用来发动攻击，本身也可能因失控或越权操作，对现实世界造成影响。

与此同时，各国的数码系统和供应链紧密相连，当一地出现安全漏洞，便可能迅速波及其他国家。面对这些跨境风险，各方都认同加强合作的重要性，但对于如何建立合作机制，提出了不同方向。

美国总统特朗普的网络安全政策与战略首席顾问、国家网络总监凯恩克罗斯（Sean Cairncross）说，传统国际机构的决策方式，已难以跟上网络威胁变化的速度。他指出，人们不能再用昨天的思维，保障未来的安全。

“新的网络安全局面，不能交由那些决策迟缓、官僚化、为求妥协而迟迟无法行动的国际机构或全球治理框架应对。未来的网安须由值得信赖、愿意采取行动的伙伴共同塑造，而不是等待各方达成只求最低共识的协议。”

凯恩克罗斯强调，合作国家应实时共享网络威胁情报，并在遭受攻击时共同追究攻击者的责任。他也提醒各国，选择网络技术时不能只看价格，更要考虑技术供应商是否可靠，以及供应链是否存在安全隐患。

他警告：“看似便宜的技术，长远而言可能带来更高昂的安全代价。”

中国中央网络安全和信息化委员会办公室网络安全协调局副局长王营康，在第11届新加坡国际网络周发言。（谢智扬摄）

中国则强调建立公正合理的全球人工智能治理体系，并加强跨境网络安全合作。

中国中央网络安全和信息化委员会办公室网络安全协调局副局长王营康指出，随着AI代理放大网安威胁跨境传播的速度和范围，任何国家都难以独善其身，跨境合作需求更加迫切。

中国已与全球80多个国家和地区的近300个组织建立合作关系，在网络安全信息共享、事故应急协调和技术支援等方面展开合作。

王营康说，中国愿与各国进一步加强AI代理安全威胁的信息共享、风险通报和联合应对，防止风险扩散。

联合国副秘书长兼数码和新兴技术特使吉尔（Amandeep Singh Gill），在第11届新加坡国际网络周发言。（谢智扬摄）

联合国：各国不应各自为政

联合国则认为，各国虽然对AI治理采取不同方式，但不应因此各自为政。

联合国副秘书长兼数码和新兴技术特使吉尔（Amandeep Singh Gill）指出，联合国正从三方面推动国际合作，包括以科学证据为基础制定政策、通过全球对话协调各国政策，以及协助资源不足的国家提升AI安全能力。

他认为，单靠各国政府和科技企业自行采取安全措施并不足够，国际社会至少须在三个方面合作：协助各国建立识别AI风险的基本安全设施、制定AI测试和验证的最低标准，以及加强信息共享和事故通报。