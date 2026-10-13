人工智能（AI）加速改变网络安全工作，超过九成受访网安人员认为，AI带来的新型威胁，将在未来一年催生新的技能需求。为帮助从业员跟上行业变化，也让雇主更准确评估人才，我国将制定全国统一的网安能力标准，并从明年第二季起试行专业认证计划。

数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪，星期二（10月13日）在新加坡国际网络周一场有关人才发展的活动上宣布相关计划。他指出，随着AI改变网络安全工作，网安专业也必须与时俱进。

“从业员须更清楚未来应培养哪些能力，雇主也要更了解怎样才算具备良好的专业能力，培训机构则须知道业界接下来需要什么样的人才。”

调查：四分之三从业员担心现有技能因AI过时

新加坡网络安全局日前针对1000名网安从业员展开调查，了解AI如何改变他们的工作。受访者来自政府机构、关键信息基础设施业者、网安服务公司和其他私人企业，并已在工作中使用或试用AI工具。

根据调查，81％的受访者表示，所属机构已使用具备AI功能的网安工具。92％认为，随着网络攻击者利用AI发动攻击，从业员未来一年须掌握新的技能和能力。另有87％指出，网络攻击者提升攻击能力的速度，已超过本地许多机构加强防御能力的步伐。

尽管如此，77％认为AI为职业发展带来的机遇多于威胁。超过一半也指出，采用AI后，工作质量、速度和稳定性有明显改善。不过，四分之三担心，目前掌握的一些技能日后可能不再重要。

我国网安专业人员过去10年增加超过一倍

我国网安专业人员过去10年增加超过一倍，从2016年的4000人，增至2025年的超过1万人。不过，网安局此前委托进行的研究发现，市面上的网安专业证书种类繁多，雇主难以单凭这些证书判断求职者的实际能力，从业员也不清楚不同岗位和职业发展阶段须掌握哪些技能。

为此，网安局正与资讯通信媒体发展局和技能及人力发展局合作，制定全国网安能力框架（National Competency Standards），为不同岗位和资历的从业员订下统一标准，明确他们应具备的知识、技能和能力。框架将定期更新，以跟上行业需求，以及AI安全等新兴领域的发展。

不过，陈杰豪指出，制定能力标准只是第一步。“随着网安对经济和国家安全日益重要，雇主也须有信心，负责保护重要系统的专业人员确实具备所需的知识、技能和经验。”

因此，我国也将推出网安专业认证框架（Cybersecurity Professional Accreditation Framework），根据统一标准评估和认可网安人员的专业能力。从业员可按各自的专业领域申请相应的专业头衔。认证不只看学历和行业证书，也会综合考虑工作经验、实际能力和职业操守。

陈杰豪强调，当局“不是要再增加一层证书”，而是希望通过认证框架，让雇主更有把握评估人才，让从业员的专业能力获得认可，并为整个行业建立更明确和一致的专业标准。

明年第二季试行 首阶段采自愿参与方式

专业认证框架明年第二季开始试行，首阶段采取自愿参与方式，开放给部分政府机构和网安服务公司的专业人员，涵盖网安运作，以及漏洞评估与渗透测试等领域。试行期间免收申请费。

陈杰豪说，当局会先通过试行计划听取从业员和雇主的意见，进一步完善框架，再逐步扩大涵盖范围。

为落实认证框架，网安局将在今年底前成立网安专业人员办公室（Cyber Security Professional Office）、网安专业人员委员会（Cyber Security Professional Panel），以及由不同网安领域技术专家组成的认证委员会。

其中，网安专业人员办公室负责处理认证申请、审核、上诉和更新等程序，并设立公开名册，列出获得认证的专业人员；网安专业人员委员会负责监督专业标准，并批准颁发专业头衔；认证委员会则负责制定和定期检讨评估标准，以及参与申请者的审核与面试。

有关认证标准、申请资格和评估程序等详情，将从明年3月起陆续公布。