疑床上的充电宝起火，兀兰一单位卧室失火，新加坡民防部队用压缩空气泡沫灭火，50人疏散。

这起火患发生于上星期天（10月11日）晚上9时40分，地点是兀兰14通道第514座。

记者星期一（12日）走访时，不愿透露姓名的女屋主说，失火卧室出租给一名房客，相信是对方将充电宝放在床上后外出用餐，才引发火患。

她说，当时她与丈夫以及两名租客都不在家，后来听说是邻居发现火患后，试图从大门往屋内喷水，当民防队员到达时，火已被扑灭。

女屋主透露，租户已返回新山暂住，家中有部分墙壁被熏黑。“今天会有装修商来处理。”

楼下一度被封锁，禁止居民靠近。（纪允贤摄）

另一名住在五楼的邻居则说，他一开始没有意识到发生火患，直到民防人员上门要求疏散才惊悉。他指出，下楼时，火势已被扑灭，在等待了约一个小时后，才获准回家。

马西岭—油池集选区议员苏慧敏在脸书发贴文指出，事发后有基层人员立即联络民防部队，让所有人都得以安全疏散。

她也在贴文中说，她与团队将继续为受影响的居民提供协助，并祝愿他们一切安好。

民防部队受询时说，火势涉及六楼一个单位卧室内的物品，消防员用压缩空气泡沫推车将火扑灭。警方与民防队员疏散约50人，过程中无人受伤，失火原因在调查中。