阿叔申诉，妻子没有车也不开车，短短一年内却离奇接获超过19张罚单，数次向当局举报，深感无奈与费解。“神秘车从何而来？”

王先生（70岁，送货司机）向《新明日报》申诉，自去年9月起，他的妻子就收到来自建屋局的罚单，指她违规停车。

“我们都没有车，两个儿子和女儿也没买车，实在令人费解。”

根据他所提供的罚单，内容显示涉事汽车的车牌号7965Y，因被指在停车场内违规停车，没有放置有效的停车固本，所以被开罚单。

王先生说，他曾于2024年开过一辆汽车，但车牌号是“4155”，当时拥车证只剩下半年，如今早已报销。“我妻子有驾照，但她没开过车，而且第一次买车也是20多年前的事情。”

为此，王先生与妻子去年10月已报警一次。“星期一（10月12日）傍晚，我妻子再次去报警。”

接50催款单

根据王先生提供的资料，妻子前后至少接获19张罚单，涉事汽车最后一次违规停车是今年3月25日。

接获罚单后，王先生说，妻子陆续也收到红色的催款单（Reminder Notice），以及至少17张黄色的最终催款单（Final Reminder Notice）。“过去一年来，一大叠的信件超过50封。”

根据王先生提供的报案记录，妻子曾向陆交局咨询，并核实了涉事车辆并非注册在她名下。她也向建屋局澄清，车主并不是她。

王先生说：“过程中，有职员通知说，若汽车不属于妻子，则无需理会罚单。另外，我们也跟议员反馈至少三次，议员也帮我们咨询过了。”

王先生还说：“我妻子为了此事难以入眠，我们只是普通老百姓，没有犯法，更没有钱还罚单。”

记者上建屋局的官方网站查询，发现涉事汽车有至少19张停车罚单，分别从去年9月19日至今年2月5日，累计罚款总额约1320元。

当局正调查此事

王先生指出，由于罚单累累，妻子甚至被通知说下个月需要上法庭。

根据传票，王先生的妻子需要在11月2日上法庭。“我们不知道要如何跟法官交代，而且为什么她需要出庭。”

王太太（66岁）则告诉记者，相信有一部分罚单已被撤销，目前剩下九张罚单需要处理。

根据《新明日报》了解，大约两周前，有关当局已通知她无需理会罚单，并且不需要出庭。当局已正在调查此事。

完整报道，请翻阅2026年10月13日的《新明日报》。