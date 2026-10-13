男子售卖丧尸烟弹，还雇用一名朋友当包装员，两周营业额可达2万8300元。遇当局突击时，他将电子烟扔出窗外试图灭迹，星期二（10月13日）早上被判坐牢四年五个月及鞭打三下。

被告陈家伟（30岁）面对四项包括抵触滥用毒品法令及抵触贪污、贩毒和严重罪案法令的控状，他早前承认其中三项，另一项待法官下判时一并考虑。

案情显示，被告与两名分别叫“HH”和“艾迪森”的人共同经营丧尸烟弹生意，他们通过社交平台Telegram接收订单，并安排送货。

2025年9月，被告找上友人陈明权（29岁），招募他担任包装员协助分销丧尸烟弹。

陈明权同意后被拉入一个Telegram群组，群组管理员包括被告、“HH”和“艾迪森”，他们会将顾客的邮区编号、烟弹数量和口味发送到群组里。

陈明权每三天至五天会收到一批丧尸烟弹，按群组指示将产品分装好后拍照上传。每当积攒到五六个包裹时，陈明权便会将包裹藏在隐秘地点，再由被告的司机取货送交顾客。

中央肃毒局人员于2025年9月25日清晨6时16分突击陈明权的房间将他逮捕，并当场搜出至少524个电子烟弹、3个电子烟及3500元现金。在起获的烟弹中，至少有461个检验出含有“依托咪酯”（Etomidate）。

肃毒局人员随后于同日下午4时42分前往被告住家，搜查期间发现被告将一个电子烟及电子烟弹扔出窗外。

被告被捕后的尿液检测结果显示，其样本含有依托咪酯成分。（人名译音）

完整报道，请翻阅2026年10月13日的《新明日报》。