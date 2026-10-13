烟霾连续多日挥之不去，空气质量依旧处于不健康水平，有熟食中心摊贩生意减少高达50%。不过，摊贩也发现，有更多顾客转向打包，而且外卖生意反增10%。

本地空气素质上周起已经连续很多天都不理想，一直处于不健康水平。截至星期二（10月13日）上午11时，全国24小时空气污染指数（PSI）各区指数都属于不健康水平，介于129点至174点，其中西部的情况最严重。

连续一个月“雾蒙蒙”，大部分座位在户外的纽顿熟食中心和东海岸湖美食村小贩中心的摊贩们普遍反映生意下滑。

东海岸湖美食村小贩中心这个星期一（12日）到星期三（14日）进行清洗，要等到星期四（15日）才重新迎客。售卖福建面的“阿宇炒福建面”摊主蔡郑宇（41岁）接受电访时告诉记者，东海岸是跑步者及各种运动人士的好去处，运动完也会来小贩中心买饮料、用餐等。

他观察，近来大家减少户外活动，导致生意额骤跌约50%，几乎日日有食材亏损。“平均每天都需要丢掉一两包面和虾等，现在也都减少一半的进货量，都不敢订太多。”

蔡郑宇也观察，虽然堂食顾客变少，但由于自己也在Grab平台提供服务，这个月来外卖生意增了10%。“不少顾客若来光顾，也更倾向于打包回家。”

记者星期一也到访纽顿熟食中心。“光记潮州鱼糜”第二代掌舵人陈石辉（59岁）受访时说，近日来烟霾情况比上个月严重，流失很多客源。“父母比较少带孩子来，游客也会直接到室内场所用餐，就连一些常客都比较少来，整个月来生意少了30%。”

为了开源节流，陈石辉说，他也决定减少一半的进货量，卖完就收摊。“以往都会开到晚上10点，现在傍晚6点到7点就收了。”

在纽顿熟食中心售卖无骨卤鸭饭面糜的“贵兴”第二代掌舵人孙益财（70岁）则说，近一个月来生意跌了20%。“为了减少亏损，鸭也从原本的13只到14只，减到8只到9只，即便这样，有时也卖不完。”

由于未开设线上点单服务，孙益财说，如今只能靠堂食和打包的顾客来维持生意。“我也在想要不要找孩子帮忙设置Grab和Foodpanda外送服务。”

完整报道，请翻阅2026年10月13日的《新明日报》。