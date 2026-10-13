维多利亚街一带疑乌鸦成患，公园局设下铁笼陷阱，一举捕获10只乌鸦。

位于维多利亚街一带惹兰古坡（Jalan Kubor）附近的一片草坪，近日架起一个大型捕鸟笼。

根据网上流传的视频，笼内放置了面包等食物，已有近20只乌鸦和鸽子被困其中。现场不时传出乌鸦的叫声，部分乌鸦不断挥动翅膀，试图飞出笼子。

《新明日报》记者上星期五（10月9日）早上走访时，草坪周围有至少30只鸟，其中以鸽子居多。捕鸟笼内则有约10只乌鸦。

捕鸟笼旁贴有告示，显示这是公园局设置的鸟笼。笼子外围拉起橙色安全网，内部则放有蛋糕和面包作为诱饵。从笼子的结构来看，鸟只相信可从上方进入，却无法自行飞出。

这一处距离最近的餐厅隔着两条马路。

相关视频在网上发布后引发热议。不少公众支持当局采取行动，认为乌鸦和鸽子造成的鸟患问题已遍及全岛，应该加以控制。

有人指，部分乌鸦甚至会攻击路人，而鸟只数量增加，也与有人长期喂食乌鸦和鸽子有关。

也有网民认为，乌鸦的数量过多可能影响本地其他鸟类的生态。

附近公众受访时指出，这一处的鸟患问题并不算十分严重，并认为设置捕鸟笼是有效的解决方法。

公园局：乌鸦属入侵物种 采综合策略控制数量

乌鸦非本地原生物种，公园局采取综合管理策略控制数量。

国家公园局野生动物管理高级署长侯俊明回复《新明日报》询问时指出，公园局为了管理当地乌鸦数量，在惹兰古坡设置捕乌鸦笼。

“捕鸟笼设有遮蔽处，让乌鸦可以遮阴，笼内也备有食物和饮用水。被捕获的乌鸦每天被带走。”

他也呼吁，公众若发现捕鸦陷阱内误困乌鸦以外的鸟类，可拨打24小时动物应对中心热线1800-476-1600通报。

侯俊明也解释，家鸦（学名Corvus splendens）并非新加坡原生物种，属于入侵物种，会威胁本地生物多样性。乌鸦护幼性强，在认为幼鸟受到威胁时也可能攻击居民，同时造成噪音、环境脏乱和卫生等问题。

为控制乌鸦数量，公园局采取以科学为基础的综合管理策略，包括控制食物来源、减少筑巢机会及降低乌鸦数量。

他也提醒，公众可协助抑制乌鸦数量的增长，包括不喂食，并确保妥善处理食物残渣。

根据《野生动物法》，投喂任何野生动物，初犯者可被罚款最高1万元，重犯者可被罚款最高2万元或监禁长达12个月，或两者兼施。

完整报道，请翻阅2026年10月13日的《新明日报》。