人工智能（AI）代理失控入侵外部系统的重大安全事故时有所闻，新加坡正与各大科技巨头接触，要求这些前沿企业在类似事故发生时，尽可能实时、完整地披露相关信息。

国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根，星期二（10月13日）在新加坡国际网络周活动场边接受媒体联访时，说明政府如何应对AI带来的安全风险。

AI代理（agent）近来在测试期间，发生未经授权访问外部系统的事件。例如，OpenAI的AI代理曾在未经授权的情况下，登入澳大利亚政府的医疗网站，引发外界对AI安全风险的关注。

尚穆根受访时说，他在不同场合与OpenAI、Anthropic、谷歌和亚马逊等科技巨头代表会面，包括个别交流，以及与其他部长和企业代表共进午餐。

他说，新加坡和其他多个国家提出的主要要求，是科技企业一旦发生安全事故，必须尽早通报，并充分披露所掌握的信息。

“我们希望企业在发生事故时，立即、透明地提供完整信息。我们需要几乎实时，甚至实时掌握情况，准确了解发生了什么事，因为企业本身最清楚情况，至少是它们已经掌握的部分。”

尚穆根指出，各国如今都依赖大型科技企业提供的技术、平台和资源，因此政府必须与它们密切合作。他也说，新加坡国际网络周的一项重要目的，就是深化政府与科技界的合作。

亚细安须加强合作应对AI风险

谈及区域合作，尚穆根说，亚细安各国代表已在星期二上午举行的圆桌会议上交流意见。亚细安虽然已有应对网络安全问题的合作框架，但面对AI带来的新挑战，仍有许多工作要做。

“我们都在努力跟上AI发展带来的挑战，各国目前也专注于处理自身面对的问题。亚细安作为一个整体，在共同应对这些问题方面，还有工作要做，因此相关讨论必须继续推进。”

尚穆根去年7月曾揭露，代号为UNC3886的黑客组织持续对我国发动高级持续性威胁（Advanced Persistent Threat，简称APT）攻击，入侵部分关键基础设施。

被问及新加坡近期是否再遭遇类似攻击，尚穆根说，目前没有发现新的类似攻击。他也强调，一旦发生重大网安事故，政府将对外公布。