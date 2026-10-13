本地中小企业今后可获得更多实际帮助，利用人工智能（AI）改善业务，包括自动整理发票和合同、简化日常工作流程，以及管理销售和客户关系。

数码发展及新闻部长杨莉明星期二（10月13日）在新达新加坡举行的第二届中小企业数码化日（SMEs Go Digital Day）上宣布，资讯通信媒体发展局将与新加坡、美国和中国的三家科技业者合作推出新计划，为中小企业提供免费AI工具试用、培训和技术指导。

她指出，企业要有效运用AI，必须先打好数码化基础，而这往往取决于企业的数据质量，以及这些数据是否容易获取和使用。

为此，资媒局与新电信旗下数码及AI方案平台Stack-EZ合作，推出“数据就绪计划”（AI Data Enablement Programme），让首批1万家符合条件的中小企业免费使用新电信开发的SPACE工具六个月。

这个工具能自动将合同、发票和收据等文件分类整理，让企业更容易查找和使用原本散落在不同文件中的资料，为进一步应用AI做好准备。

美国云软件公司Salesforce推出的“Slack AI启航计划”（AI Launchpad Programme），则协助企业把AI融入日常工作流程。最多1000家中小企业可免费试用Slack商务加强版方案两个月，每家企业最多有10名员工可参与。

Slack是Salesforce旗下企业内部沟通和协作平台，近年加入了AI功能。

企业也可参加两场实操培训，学习如何利用AI简化日常工作，并在指导下建立至少一套适合自身业务的AI工作流程。

中国的博彦科技（Beyondsoft）则推出“博彦科技中新科技桥梁计划”，让最多1000家中小企业免费试用AI工具60天，再决定是否采用。这些工具涵盖销售管理、门店运营、零售数据分析等。

计划初期主要面向零售、批发及餐饮业，日后将逐步扩大至其他行业。

三家业者也正式加入2024年推出的“数码企业蓝图”（Digital Enterprise Blueprint），连同其他14家业者，共同支持“全国人工智能赋能计划”（National AI Impact Programme）的推行，协助本地企业及员工提升数码及AI应用能力。至今，已有超过3万2000家企业从相关合作计划中受益。

数码平台精选逾百款AI工具 供企业按需选择

全国人工智能赋能计划于今年国会拨款委员会辩论数码发展及新闻部开支预算时宣布推出，目标是在三年内协助1万家本地企业进一步采用AI。

为让中小企业更容易找到合适的AI工具，资媒局也扩大“中小企业数码化”平台上的工具清单，精选超过100款来自全球的AI工具，涵盖市场营销、内容制作、财务及日常营运等用途，例如Canva、Lovable及Notion。

除了这些现有的AI工具，平台也提供另一类经过资媒局预先审核的数码方案，例如用于会计、客户管理等日常业务的系统。当局和业者正逐步为这些方案加入AI功能。

截至目前，平台上已有55％的预先核准数码方案具备AI功能，超出早前设定的50%目标。中小企业采用这类方案的数量，也比去年同期增加近20％。

资媒局计划在未来两年内，将具备AI功能的预先核准方案占比，进一步提高到至少70%。

平台也推出新的“预先核准解决方案组合工具”，让企业根据自身业务需求和规模，自行搭配合适的数码解决方案、附加功能及培训支援，无须局限于固定配套。