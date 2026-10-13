针对利用空壳公司租屋并拒付租金一案，律师建议当局应考虑设立加速驱逐程序，并认真考虑对从一开始就无意缴付租金、蓄意欺骗房东的租客采取刑事行动，避免房东胜诉后仍追不回欠款，还须面对耗时费钱的清盘或破产程序。

美籍租客普莱斯（Anthony Thomas Price）被指利用实缴资本仅200元的空壳公司，向一对老夫妇租住景万岸半独立洋房，之后拖欠押金、水电费和租金并拒绝迁出，引发公司租赁风险及追讨欠租问题的关注。

国家法院法官在判词中指出，空壳公司实缴资本很少，房东即使胜诉也可能难以追回欠款，并批评普莱斯“明显滥用法院程序”，判他赔偿5万5000余元。

本案八旬房东夫妇通过代表律师陈子剑（立杰律师事务所）说，法庭判决还了他们一个公道。“他们希望租户立即迁出，并付清欠款；若租户不遵守判决，将采取必要措施强制执行。”

五名律师接受《联合早报》访问时指出，房东签约前应查核公司租户的财务状况、诉讼记录及实际入住者的身份，并确保交钥匙前已收妥押金和预付租金。

受访律师说，拖欠租金一般属于民事纠纷，但若有证据显示租客一开始就无意缴付租金，便可能涉及刑事欺骗。

建议设立加速驱逐机制与追究刑事责任

王佩晶律师（义正律师事务所）说，有些租客以公司作为掩护，利用法律漏洞，或在一名家庭成员因欠租被追讨至破产后，改用另一名家人的名字轮流签约；一些租客还会利用程序障碍拖延交还房屋，甚至先起诉屋主。

她认为，当局应考虑设立加速驱逐程序，并认真考虑对一再欠租、从一开始就无意缴付租金的租客采取刑事行动。

她说，即使屋主最终在法庭胜诉，但租户继续拒缴租金并强占单位，将导致屋主损失大量的时间和金钱。法庭判给的任何款项和诉讼费，也可能无法收回。如果达到相关门槛，屋主接下来必须对公司租户提出清盘诉讼，或对个人租户提出破产诉讼。这意味着，已经无法使用自己房产的屋主，还得耗费更多时间和金钱。

林隆才律师（Bayfront Law律师事务所）说，房东在行使合同赋予的和平收回房屋占有权前应寻求法律意见，尤其是租户对终止租约提出异议或拒绝迁出时。合同条文并不授权使用非法武力，也没有免除遵守适用法律规定的义务。

张俊伟律师（德尊律师事务所）则提醒，房东不能只依赖房地产经纪，自己也应该核实租客的身份，并遵守市区重建局对私人住宅入住人数的限制；签约前应了解自身义务，必要时寻求法律意见。

他说，除非租赁纠纷涉及刑事行为，例如袭击和刑事恐吓，否则仅涉及租约条款的租赁纠纷会将被归类为民事案件。

签约前审查公司及入住者背景

林隆才律师提醒，房东应查阅会计与企业管制局（ACRA）的公司资料、财务及经营记录，了解公司是否涉及诉讼，并尽可能确认实际受益人及入住者。

他指出，房东面对的困难往往不是缺乏法律补救途径，而是租户近乎或完全没有可供追讨的资产；即使取得有效判决，也可能难以追回欠款。

建议提高押金及寻求专业意见

陈志伟律师（王律师事务所）建议，房东先查明公司租户的实缴资本。若金额微不足道，可要求公司增资，例如维持相当于六个月租金的最低实缴资本；也可提高押金，并要求董事或股东提供个人担保及赔偿保证。租约也应限制租户未经批准转让租约，或更改公司控制权及获准入住者的名单。

庄程毅律师（迈德律师事务所）认为，较高的押金是最直接的保障，可减少违约后追讨资产的时间和费用。若对租户的付款能力存疑，房东就应避免签约，无论租户是公司还是个人，并寻求专业意见。

他提醒，个人担保的效力取决于担保人的偿付能力；即使董事提供担保，若公司和董事都陷入财务困境，担保也可能无济于事。

房东防租房陷阱六大贴士

合登亚洲（Huttons Asia）集团区域总监林勇达提醒房东签约前注意以下六点，以防坠入租房陷阱：

查公司背景：通过会计与企业管制局的BizFile查询公司实缴资本、成立日期、董事、注册地址、业务活动及申报状况。 查法庭记录：查询公司及董事是否曾涉及租赁纠纷。 要求个人担保：对于成立时间短、资本薄弱或缺乏实际资产的公司，要求董事及实际居住者提供个人担保。 核实居住者：在租赁协议中列明所有成年居住者身份，并与他们当面会见。 收足押金和租金：交钥匙前收齐押金及首月租金，不接受分期支付押金。 审查租约：高额租约应请律师拟定或审查协议，尤其是违约、收回房屋及逾期占用条款。

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