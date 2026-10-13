曾任船舶维修经理的黄义强，退休后决定重拾华文。67岁那年，他进入新加坡社科大学修读汉语言文学学士课程，历时四年，终于圆了年轻时未竟的梦想。

现年71岁的黄义强是一名华校生。中学毕业后，由于当时社会普遍认为“华校生没前途”，父亲建议他“不如学门手艺”，他于是踏入社会工作。尽管工作上主要以英语沟通，他对华文和中华文化的热爱始终未减。他说：“藏在内心深处的那份中华文化余温始终未曾冷却。”

重返大学并非易事。对黄义强来说，最大的挑战不是课程内容，而是汉语拼音输入。第一次考试时，他虽然知道答案，却因不熟悉拼音输入，只取得D+的成绩，一度沮丧得想退学。

在中文系系主任李伟雄博士的鼓励下，他决定坚持下去。李伟雄告诉他：“一次考试的成绩，不能代表一名学生真正的能力。”黄义强重新学习汉语拼音，逐步克服困难。

谈到毕业的意义，他说：“今天拿到毕业证书，对我来说不只是一张文凭，更像是给年轻时那个未完成的梦想，一个迟来的交代。”

毕业后，他计划继续写作，记录对新加坡社会与生活的观察，并鼓励有意进修者勇敢给自己一次机会。

新社科大星期二（10月13日）在新达新加坡会展中心举行今年首场毕业礼。黄义强以优异成绩毕业，并获颁教务长三H基金—笃行奖（Provost 3H Fund – Habit Award）。

半工半读完成学位 研究助孩童自信表达

另一名毕业生李涎玫（23岁）一边工作，一边完成学前教育学士课程，并以优等荣誉毕业。

来自单亲家庭的她，从理工学院时期便开始打工，希望减轻母亲的经济负担。她先后做过咖啡馆员工、仓库职员、补习教师及幼儿园代课教师。

大学期间，她尽量把课程集中安排在两天内，腾出时间工作，也利用乘搭地铁和巴士的时间完成作业。为了赶完作业，她有时只能牺牲睡眠。

李涎玫的毕业专题研究聚焦5岁至6岁幼儿的语言表达能力，探讨如何通过同伴合作的小组活动，鼓励孩子积极参与讨论。实习期间，她发现，较有自信的孩子往往主导讨论，较安静的孩子则容易沉默，甚至重复同伴的答案。

“我不想因为一个孩子说得比较少，就认定他没有想法。”她希望为孩子创造更自在的互动环境，让他们有机会表达意见、聆听彼此，并在交流中建立信心。

这项研究获选在2026年太平洋区幼儿教育研究学会（PECERA）国际会议上发表，她也在毕业典礼上，荣获人民行动党社区基金会属下学前教育中心Sparkletots图书奖。

目前，李涎玫在伊桥幼儿园担任初级幼儿教师，希望将研究所得运用在教学中，为不同能力和背景的孩子创造包容的学习环境，让每个孩子都感受到自己“被看见、被聆听、被重视”。

新社科大今年首场毕业礼由名誉校长、前总统哈莉玛主持，教育部兼国家发展部高级政务次长赛义德哈伦医生担任主宾。本届共有超过3600名毕业生，是校方历来毕业人数最多的一届。

设未来韧性基金 包括为本科生提供奖学金

新加坡社科大学与大华银行也配合毕业典礼，宣布设立大华银行未来韧性基金（UOB Future Resilience Fund），由大华银行基金会在五年内捐赠100万元，资助奖学金、学生发展及创业项目，帮助学生提升抗逆能力、累积实践经验，并掌握应对人工智能发展与职场变化所需的技能。

基金涵盖四大项目，包括为全日制及非全日制本科生提供奖学金、通过工作坊及社区活动促进学生全面发展、为初创企业提供种子资金，以及表扬克服重大个人或学业挑战的本科生。

校方在2026年至2029年，每年最多颁发八份奖学金，包括两份各价值3万元的全日制本科生奖学金，以及六份各价值2万元的非全日制本科生奖学金。2030年则最多颁发九份。奖学金开放给新加坡公民及永久居民申请。

此外，创业孵化计划每年将为两家初创企业各提供5000元种子资金，支持具有社会影响力的项目；特别表扬学生奖则每年颁发1000元，肯定克服重大挑战的本科生。

新社科大校长陈大荣教授说，希望通过与大华银行合作，为学生创造更多实践机会，帮助他们适应人工智能日益普及的经济环境。大华银行基金会主席杨毓文指出，基金希望帮助学生把潜力转化为机会，将想法付诸行动，为社会带来积极影响。