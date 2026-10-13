上个星期共有16趟原定飞抵实里达机场的航班，因烟霾导致能见度不佳而改降其他机场。若烟霾情况恶化，当局会采取额外措施，包括在日间开启跑道照明，以及增加飞机起降之间的间隔，确保飞行安全。

新加坡民航局和樟宜机场集团星期二（10月13日）回复《联合早报》询问时说，这些原定于10月5日至11日抵达实里达机场的航班，出于安全考量而改降。

一些航空公司也根据当时的“实际运行情况”，调整或取消航班。不过，当局强调，樟宜机场和实里达机场仍维持正常运作。民航局和樟宜机场集团也一直与航空公司及工会合作，确保两座机场在当前烟霾情况下安全和有序地运作。

目前，马来西亚廉航飞萤航空（Firefly）是唯一在实里达机场营运定期商业客运航班的航空公司，航线连接新加坡与马国的苏丹阿都阿兹沙机场（Sultan Abdul Aziz Shah Airport）。

此外，实里达机场也服务国际包机、私人飞机、训练飞行，以及到来进行维修、保养和翻修的飞机。

飞萤航空早前宣布，取消于10月10日至12日期间，往返实里达机场和苏丹阿都阿兹沙机场的多趟航班，星期二再宣布将停飞措施延长一天。

本地烟霾情况自上周起恶化，24小时空气污染指数（PSI）连日处于100以上的不健康水平，上星期五（9日）更一度升至192点，逼近非常不健康水平。

根据国家环境局网站，截至星期二下午5时，全岛24小时PSI介于115至165，西部的空气素质最糟； 一小时PM2.5悬浮颗粒浓度则介于每立方米51至84微克。