烟霾影响能见度 上周16趟航班从实里达机场改降
上个星期共有16趟原定飞抵实里达机场的航班，因烟霾导致能见度不佳而改降其他机场。马来西亚廉航飞萤航空则取消往返实里达机场和苏丹阿都阿兹沙机场的多趟航班。 （档案照片）
上个星期共有16趟原定飞抵实里达机场的航班，因烟霾导致能见度不佳而改降其他机场。若烟霾情况恶化，当局会采取额外措施，包括在日间开启跑道照明，以及增加飞机起降之间的间隔，确保飞行安全。
新加坡民航局和樟宜机场集团星期二（10月13日）回复《联合早报》询问时说，这些原定于10月5日至11日抵达实里达机场的航班，出于安全考量而改降。
一些航空公司也根据当时的“实际运行情况”，调整或取消航班。不过，当局强调，樟宜机场和实里达机场仍维持正常运作。民航局和樟宜机场集团也一直与航空公司及工会合作，确保两座机场在当前烟霾情况下安全和有序地运作。
目前，马来西亚廉航飞萤航空（Firefly）是唯一在实里达机场营运定期商业客运航班的航空公司，航线连接新加坡与马国的苏丹阿都阿兹沙机场（Sultan Abdul Aziz Shah Airport）。
此外，实里达机场也服务国际包机、私人飞机、训练飞行，以及到来进行维修、保养和翻修的飞机。
飞萤航空早前宣布，取消于10月10日至12日期间，往返实里达机场和苏丹阿都阿兹沙机场的多趟航班，星期二再宣布将停飞措施延长一天。
本地烟霾情况自上周起恶化，24小时空气污染指数（PSI）连日处于100以上的不健康水平，上星期五（9日）更一度升至192点，逼近非常不健康水平。
根据国家环境局网站，截至星期二下午5时，全岛24小时PSI介于115至165，西部的空气素质最糟； 一小时PM2.5悬浮颗粒浓度则介于每立方米51至84微克。