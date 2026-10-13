本地中部四家医院接诊的严重创伤病例，从2024年的138起增加8.7%至2025年的150起；严重创伤病例中，有大约四分之一伤患伤情严重或非常严重，这个比率一直居高不下。

国立健保集团星期二（10月13日）发表的一份报告指出，如果安全督工（safety officers）能够参与防止受伤工作，以及提高他们在工作场所发生意外时的紧急应对能力，有可能改善情况。

国立健保集团中部地区创伤医疗服务主任兼助理教授张立胜也在报告中说：“（意外发生时）现场最初几分钟所采取的措施，以及受伤工人接受治疗的地点，往往决定了这名工人能否生还和康复。”

本地中部的四家医院分别是国立健保集团负责的陈笃生医院、邱德拔医院和兀兰医院，以及新加坡健保集团的盛港综合医院。严重创伤指的是工作场所意外造成的严重身体伤害，包括创伤断肢、严重烧伤、高处坠落、大出血，以及创伤性头部与脊柱损伤。

中部地区创伤医疗服务的一项最新调查也显示，552名受访者当中，有94%在任职期间接受过至少一次急救培训。然而，他们在紧急事件发生时未必能够采取果断行动，主要是因为信心不足。

受访者当中有57%曾以某种形式经历过工作场所紧急事件，但仍有一半的人害怕在处理的过程中对伤者造成二次伤害，也有四分之一受访者认为，工作场所应对突发事件的装备仍有提升空间。另有13%的人说，他们在意外发生时会不知所措。

报告指出，以上数据表明，考取急救证书并不意味着人们有实际操作的信心，接下来迫切须要打破“不敢救”的心理障碍。

随着我国北部和东北部工业活动增加，接下来会有更多工人进入高风险工作环境。因此，现场对有信心、有能力的应急人员的需求更为紧迫。

张立胜说：“下一步是做好准备。我们想对安全督工说，他们已经接受过培训，只要有更多的练习和信心，迅速采取行动永远要比等待来得强。”

报告也强调，意外发生后的最初几分钟，可能决定生死。以创伤断肢、严重烧伤或高处坠落等事故为例，在救护人员赶到前的最初5分钟至10分钟内采取的措施，往往关系到工人能否幸存。