我国副总理兼能源贸工部长（贸易）颜金勇指出，全球经济正经历深刻变化，新加坡和中国此时更须保持开放和连通，共同为两国企业和民众创造新机遇。

中新双边投资促进委员会第八次会议星期二（10月13日）以视频形式召开，会议由颜金勇和中国商务部长王文涛联合主持。

据我国能源贸工部发布的文告，颜金勇和王文涛在会上重申，双方将以开放性、连通性和互利合作为基础，致力于发展牢固且具前瞻性的经济伙伴关系。

双方也就国际经济前景交换意见，并探讨如何深化双边经济合作，支持两国之间的商务连接。

颜金勇和王文涛也评估了两国重点双边合作项目的进展，包括中新苏州工业园区、中新（重庆）战略性互联互通示范项目，以及中新广州知识城。

文告指出，新中乐见彼此在服务业、数码经济、绿色发展、创新和互联互通等共同有兴趣的领域持续合作，这将为企业创造新机遇。

颜金勇说：“新加坡与中国之间牢固而持久的经济联系，反映两国企业对彼此经济和长期增长前景的信心。随着全球经济经历深刻变化，新加坡和中国更须保持开放和连通，共同为两国企业和民众创造新机遇。”

颜金勇也说，除了商业合作，新中也可在双方共同感兴趣的新兴领域深化政策交流与合作，支持下一阶段的双边伙伴关系。

他指出，新加坡明年将担任亚细安轮值主席国，期待与中国紧密合作，加强区域连通性和经济合作。

中新双边投资促进委员会是两国互通重要经济政策和发展的双边平台，旨在深化两国投资连接和经济合作。两国上一次举行会议是在2023年底，会议当时同样由颜金勇和王文涛主持。