慈善机构义安公司去年共捐赠4320万元支持教育、文化和慈善活动，写下创立180年以来最高捐款数额。

为培育新一代文化人才，义安公司也向新加坡艺术学院捐赠250万元。

义安公司星期二（10月13日）在“会员之夜”晚宴宣布上述消息。教育部长李智陞以主宾身份出席晚宴，并见证支票颁赠仪式。

李智陞致辞时说，自新加坡艺术学院（School of the Arts Singapore，简称SOTA）2008年建校以来，义安公司已为校园建设、教育项目和奖学金贡献超过1000万元，此次250万元捐款让更多学生有机会获得奖学金和参加海外学习之旅、社区实践等文化领袖培育项目。

“这些机会将帮助学生们培养领导力、创意思维和艺术素养，同时让他们接触不同社群，探索艺术如何将人们凝聚在一起。”

李智陞指出，学校和教育工作者为下一代的学习与成长奠定牢固基础，而义安公司等社区伙伴则为青年的学习和成长之路注入传统、经验和人脉资源。

义安公司在晚宴上，与新加坡艺术学院签署为期五年的谅解备忘录。250万元的款项将用于支持义安公司—SOTA奖学金与奖项，以及学院的文化领袖培育计划。

新加坡艺术学院校长伍媺韵说，2008年至今，共有548名学生获颁义安公司—SOTA奖学金。在此次合作协议下，艺术学院将把奖学金名额从36人扩大至64人，以表彰更多学生。

此外，款项也会用于支持卓越进步奖项、新加坡艺术学院一年一度的“Gotong Royong”（守望相助）活动和青年文化领袖研讨会，让学生深入接触艺术和文化，探索艺术如何促进对话并加强社区凝聚力。

去年善款比前一年高出260万元

义安公司去年的善款比2024年的4060万元高出260万元，共有102个机构从中受益，包括19个教育机构。4320万元的善款中，约85%用于教育，其余约15%捐赠给医疗机构、文化和慈善事业。当中包括为去年的总统挑战贡献的180万元。

自2007年7月起，义安公司每年须捐出约75%的收入盈余。义安公司发言人透露，2025年捐款数额的增长主要来自股息收入（dividend income）的增长。

义安公司总理谢楚明说，去年是义安公司成立180周年，对义安公司意义非凡。“义安公司将继续以有意义的方式回馈社会，并将范围拓展到更多有需要的领域，包括应对人口老龄化问题。”

根据社历影响力合作社（Soristic Impact Collective）去年发布的新加坡慈善机构排行榜，义安公司是本地第二大私人慈善机构，排名仅次于星展银行基金会。

共有300多人出席晚宴，包括内政部兼社会及家庭发展部高级政务部长吴培铭、全国职工总会助理秘书长杨涴淩、义安公司会员、新加坡潮州总会及属下潮州社团与组织的领袖和成员。