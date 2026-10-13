在樟宜女子监狱的联络中心里，接听客服电话的员工如今有了高效的“人工智能搭档”。以往挂电话后要花几分钟整理记录，现在人工智能几秒钟内就自动生成摘要，还能即时感知客户的情绪。

这是社会企业Agape Connecting People的运营新日常。通过采纳现成人工智能平台，客服人员通话后的行政时间骤降63%，新客服培训的周期从六周缩短至四周，质检覆盖率更飙升16倍。

Agape创始人安尼尔（Anil David）受访时指出：“我们引入人工智能不是为了取代员工，而是把枯燥的行政杂务剥离，让客服人员能专注于有温度的沟通。”

作为包容雇主，Agape聘用了许多重返职场者与年长者。安尼尔说：“人工智能消除了主管评分的主观偏见，不仅帮弱势员工建立自信，更让他们掌握了未来的数码技能。”

在资讯通信媒体发展局与新加坡工商联合总会联合举办的首届“中小企业人工智能卓越影响力奖”上，Agape斩获“中小企业人工智能应用卓越奖”。

首届卓越影响力奖揭晓 30家中小企突围

本次首次举办的奖项吸引了21个行业的290份申请角逐，最终30家企业脱颖而出。奖项共设两大类别，各由15家企业斩获，包括旨在表彰自主研发人工智能方案的“中小企业人工智能创新卓越奖”，以及表彰高效采纳现成人工智能工具的“中小企业人工智能应用卓越奖”。

数码发展及新闻部长杨莉明作为主宾出席活动，为获奖企业颁奖。

至于获得“中小企业人工智能创新卓越奖”的水产养殖企业Blue Aqua International，它把科技用到了硬核的“养虾看塘”上。

研发智能养殖系统 提前预警大幅降低损耗

养殖最怕水质突变缺氧，导致整池对虾死亡。Blue Aqua International将独家规程与数据结合，自主研发出AquaPilot平台，能提前四至七天预警水质与疾病风险，使对虾存活率提高六个百分点至九个百分点，投喂效率提高约30%，每年省下约2500个工时。

至今，平台已服务全球4000多家农场。

Blue Aqua International创始人兼主席法沙德（Farshad Shishehchian）说：“我们通过人工智能‘复制’专家的脑力与经验，即便现场员工经验不足，在人工智能24小时监测与建议下也能精准决策，避免惨重损失。”

从“为客服减负”到“替渔场看塘”，两家获奖企业展现人工智能赋能实体经济的实际价值，也为本地中小企业深化数码转型树立了明确标杆。