沙特阿拉伯多个机场过去几周遭到导弹和无人机袭击，我国外交部更新旅游警示，建议新加坡公民暂停所有前往沙特的行程。

外交部在星期二（10月13日）更新对沙特的旅游警示，指出自今年7月起，针对沙特民用航空和能源基础设施的导弹与无人机袭击有所增加。

过去几周，利雅得、阿卜哈、达曼、哈米斯穆谢特、奈季兰以及吉赞等地的机场都遭到袭击，其中利雅得哈立德国王国际机场频繁遭受袭击，导致机场暂停运营和航班改飞，领空关闭的情况也更加频繁。

外交部吁请已在沙特的新加坡公民，避免前往哈立德国王国际机场及其他高风险地区，直至另行通知，同时避免在沙特境内进行非必要的旅行。

外交部也建议新加坡公民继续密切关注当地新闻，并听从当地政府的指示。如果公众已预订前往或途经沙特的航班，建议向航空公司查询最新的航班信息，并在出行当天确认航班，同时在行程前购买旅游保险。

当局也提醒必须前往沙特或目前身处中东的新加坡公民，做好随时面对交通中断的准备；在当地的新加坡公民也应尽快通过外交部网站登记，以便在有需要时取得联系。

需要领事协助者，可联络新加坡驻利雅得大使馆、新加坡驻吉达总领事馆或外交部24小时值班室。

电话：+65 6379 8800 / 8855

传真：+65 6476 7302

电邮：mfa_duty_officer@mfa.gov.sg