本地12个宗教团体共捐出超过25万元，支持非营利组织新加坡仁心组织在尼泊尔展开赈灾和灾后重建工作，包括扩建当地一所孤儿院，收容30名来自重灾区的孤儿。

仁心组织（Humanity Matters）星期二（10月13日）配合联合国国际减灾日举行支票移交仪式，接受新加坡佛教居士林、圣幕教会暨宣教会（Tabernacle Church and Mission），以及印度教团体Geeta Ashram Singapore捐出的共18万3000元。

包括这笔款项在内，仁心组织自9月14日以来，已为尼泊尔赈灾及灾后重建工作筹得35万4000元，其中25万4000元来自本地12个宗教团体。

今年8月26日，尼泊尔与中国西藏交界地区发生严重泥石流灾害，至今有超过1400人死亡，5000多人失踪。

根据仁心组织的文告，继8月派员前往尼泊尔参与救援后，组织10月7日再次派出团队，协助当地展开灾后重建工作。团队星期一（12日）已返回新加坡。

团队10月8日会见尼泊尔内政部长古隆（Sudhan Gurung），说明接下来的援助计划，包括提供5000个可折叠储水桶、3000个充气枕头和500张轻便御寒毛毯。

着手扩建孤儿院 额外收容30名重灾区孤儿

仁心组织也已着手扩建当地一所由新加坡人资助的孤儿院，以收容多30名来自重灾区拉苏瓦（Rasuwa）的孤儿。

与此同时，组织也为院内孤儿安排心理辅导，提供心理和情绪支持，并帮助他们做好准备，迎接新入住的孤儿。

仁心组织主席、巡回大使王景荣说，这类大规模灾害除了造成直接伤亡和破坏，还可能引发山体滑坡、灾民流离失所、心理创伤、传染病扩散及水源污染等后续问题。因此，各方须及早识别这些风险，做好应对准备，把灾害带来的影响降到最低。