未来的量子计算机可能强大到足以破解现有的部分加密技术，让银行交易、私人通讯和敏感资料面临外泄风险。政府推出新津贴，资助企业和机构测试更安全的加密方案，并逐步升级现有系统，以防范这一威胁。

量子计算机（quantum computer）是一种利用量子物理原理进行运算的新型计算机。它与一般计算机的运作方式不同，在处理某些复杂问题时，比现有计算机快得多。

新加坡网络安全局星期三（10月14日）宣布推出量子安全启动津贴（Quantum-Safe Kickstarter Grant），协助机构测试能够抵御量子计算机破解的加密技术，并找出更换现有系统时可能面对的问题。

津贴开放给所有非政府机构申请，优先考虑负责关键信息基础设施的业者，包括能源、交通、媒体和银行等领域。这些设施一旦遭到网络攻击，可能影响重要公共服务。

津贴最高可承担七成项目费用，机构须自行承担余下费用。资助计划从今年11月1日持续至明年10月31日，每个试行项目最长为六个月。网安局没有透露政府为这项津贴计划拨出的总额。

杨莉明：我们与时间赛跑

数码发展及新闻部长杨莉明星期三在新加坡国际网络周上强调，尽管量子计算机带来的网络安全威胁尚未成为现实，各机构仍须尽早做好准备。“我们是在与时间赛跑，须及早着手更换复杂系统中的加密技术。”

目前还无法确定，量子计算机何时会发展到足以破解现有加密技术的程度。不过，杨莉明警告，不法分子可能现在就窃取加密资料，留待日后利用更强大的量子计算机破解。

然而，更换加密技术也不是简单地安装新软件，尤其加密技术广泛用于各类应用、网络及电脑系统，而且往往涉及不同的技术供应商。

杨莉明说，各机构须评估风险，决定哪些系统和资料最需要优先保护，并与技术供应商合作，测试新的加密方法，逐步完成升级。她指出，大型机构可能需要数年才能完成整个过程，因此不宜等到威胁出现后才行动。

最迟2035年完成升级 关键设施须更早落实

网安局星期三也发布新指引，建议面对量子计算机安全风险的机构，最迟在2027年制定系统升级计划，并争取最迟在2035年完成升级。

今年6月，网安局已向关键信息基础设施业者发布更严格的指引，要求它们最迟于2031年完成相关系统的量子安全升级。

谷歌工程副总裁汉森（Royal Hansen）说，公司对新加坡政府积极推动量子安全升级表示欢迎。他说，量子计算有望解决新药研发、可持续能源等复杂挑战，但同时也对目前广泛使用的加密技术构成重大威胁。