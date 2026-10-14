摸牌、碰牌，还有机会“胡”出一段好姻缘。听身边单身朋友诉说找对象的困难，22岁的郑沂桓灵机一动，把打麻将变成交友活动，让年轻人在牌桌上认识新朋友，也有机会找到另一半。

这名本地大学应届毕业生是麻将交友平台One Tile Away的联合创办人。她接受《联合早报》访问时说，身边不少朋友都希望脱单，却发现无论在校园还是通过交友应用，都不容易找到合适对象。踏入职场后，认识新朋友的机会可能更少。

已有伴侣的郑沂桓，于是和一名好友萌生通过麻将为单身男女牵线的念头。

这个点子源自她的亲身经历。她说，朋友相约打麻将，偶尔遇上“三缺一”，便会找朋友的朋友来凑桌。原本互不相识的人，在几小时的牌局中聊音乐、开玩笑，不知不觉地熟络起来，后来甚至成为固定牌友。

“我们发现通过麻将，可以很快地从陌生人变成好朋友。”

郑沂桓在大学时参与学生会、创办社团，累积筹办活动和接洽商家的经验。加上朋友们本来就有麻将桌和麻将牌，她便组成团队，为首场活动制作宣传短视频，没想到反应热烈。

为了让参加者不只是埋头打牌，团队在不涉及金钱输赢的牌局中加入社交宾果（Bingo）等破冰游戏，鼓励大家边打牌边回答问题、分享生活点滴。

每桌也安排一名引导员带动气氛，帮助较内向的参加者打开话匣子。

牌桌上牵成良缘 参加者相识后交往

平台自今年5月起已举办20场活动，累计吸引超过550人次参加。郑沂桓也曾与人民协会及咖啡馆合作举办聚会。她说，活动收费一般为每人20元至30元，如有伙伴资助则收费较低，好让更多人有机会参与。

今年7月18日的一场社交活动，就促成了一段良缘。郑沂桓说，两名参加者在活动中相识，后来发展成情侣，还特地向当时同桌的引导员道谢，感谢对方带动谈话，让两人相处得更自在。

这是团队首次得知有参加者通过活动成功配对，让郑沂桓十分开心。“能带来一些改变或影响，让我很有满足感。”