采购符合条件的全电动港务船舶的业者可从明年起获取补贴，政府也正在扩张电动船舶充电设施网络，并考虑在未来实施其他管制措施，进一步推动海事业减碳。

为朝2050年净零排放目标迈进，政府规定所有在我国运营的新港务船舶须从2030年起，完全电动化或采用净零排放的燃料。

不过，目前电动船舶市场仍在初期发展阶段，电动港务船舶的价格显著高于由柴油驱动的传统船舶，对率先采用电动船的业者造成商业风险和运营不确定性。

交通部兼律政部高级政务部长穆仁理，星期三（10月14日）在第24届新加坡国际海事燃油业大会上说，所有转型都需要有人打头阵，若没有业者率先采用电动船，供应商就不会有订单并无法扩张，电动船成本也不会降低。

为鼓励船舶业者及早电动化，新加坡海事及港务管理局将推出“电动港务船舶率先采用计划”（Early Adopter Scheme for Electric Harbour Craft，简称EASE），为所有符合条件的新电动港务船舶提供补贴，以降低成本。

小型船舶最多可获15万元补贴

即日起至2028年12月31日获取许可证的全电动化港务船舶，可从明年1月至2028年底申请补贴。补贴金额将根据船舶电池容量计算，每千瓦时电量可获250元。

小型船舶，即最多可接载12人的客运船，或运输能力不超过20公吨的货运船，最多可获得15万元补贴；大船则可获高达25万元的补贴额。

补贴将分三阶段发放，分别是在申请获批后（30%金额）、申请获批一年后（30%）和两年后（40%）。

政府考虑未来出台新规定鼓励电动化

政府希望通过这项计划推动海事业初期电动化需求，给予供应商和技术提供商更多信心扩充产能，长期下来减低电动港务船成本，持续推动海事业电动化转型。

穆仁理说：“我们知道单凭补贴未必足以见效，长期或须进一步出台规定来鼓励业者更广泛地采纳电动化，以期实现净零碳排放转型。”

有关部门正在谨慎探讨相关举措，包括对高碳排放的传统燃油加以管制，以及支持碳排放较低或净零的方案。

随着日后电动船增加，电力需求也会相应增长。海事局将陆续扩张电动船充电设施，包括在未来几个月内，在滨海南码头启用第二个充电桩，以及在罗央岸外供应中心（Loyang Offshore Supply Base）添置四个充电桩。

包括裕廊港口和西海岸码头在内的南部海岸线，明年也将安装更多公共电动船充电桩。当局会同步展开调查，计划提升关键码头或港口的发电容量，为部署更多充电设施铺路。

海事局也在探索采用移动充电和电池等灵活充电方案，来提高电动港务船舶运营的韧性。