旨在协助非自愿失业者重返职场的“技能创前程求职援助计划”，自去年4月推出至今年7月底，已惠及5700名求职者。其中66.5%的人在加入计划后半年内，找到新工作。

人力部代部长兼数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏，日前在国会书面答复惹兰勿刹集选区议员罗守恩询问时，指获援助者平均求职时间约为四个月。

面向中低收入者的技能创前程求职援助计划（SkillsFuture Jobseeker Support scheme，简称JS），为非自愿失业者提供最长六个月、总额最高6000元的短期援助。

为期六个月的援助金，以分期和递减方式派发，符合条件者第一个月可领最多1500元。其间若求职者找到工作，就不可继续领援助金。

申请条件包括公民或永久居民须满21岁、在申请前12个月内，在本地受雇至少六个月、总月入不超过5000元，及房屋年值不超过3万1000元。

非自愿失业情况涵盖被裁员、公司歇业、因疾病、受伤或意外而被解雇或终止劳动合同。求职援助计划对象不包括自雇者和平台人员。

刘洁敏说，要评估这项去年4月推出的计划成效，仍言之过早。人力部正研究受惠者与未获得援助但相似的求职者比较，是否有更好的就业成果，然后根据研究结果，评估计划成效，及如何进一步支援求职者。

过去三年 近七成被裁PMET转行

在2023年至2025年，被裁后重新就业的本地专业人士、经理、执行人员与技师（简称PMET）中，有约三分之二或67.4%转行，他们当中超过六成的薪资比被裁前低。

相比之下，留在原有行业的PMET重返职场后，薪资下降的可能性较低。

不同行业的被裁者，转换跑道后的薪金变化也有所差异。原本从事制业、运输与仓储业等外向型行业的PMET，转行后更可能面对减薪；来自餐饮服务、零售贸易业等以内需为主的行业者，转行后减薪的可能性则相对较低。

此外，被裁前薪资高于PMET收入中位数者，重新就业后也更可能面对收入减少的情况。

部分工时重新雇佣津贴 惠及逾6万6000名年长员工

在协助年长者就业方面，刘洁敏透露，自2020年推出的部分工时员工重新雇佣津贴（Part-Time Re-employment Grant）已惠及逾6万6000名年龄60岁以上的年长员工，及聘用他们的逾7600名雇主。

这项津贴已延长至明年底，旨在鼓励雇主为年长员工提供部分工时重新雇佣机会、灵活工作安排，及结构化的职业规划。雇主每聘请一名年满60岁的居民，可获得2500元津贴；每家企业最多可为50名员工申请，或领取不超过12万5000元的津贴。

针对先驱区议员郑德源询问，政府是否考虑将津贴年龄门槛降低至50岁，刘洁敏指出，年长员工就业劳资政工作小组（Tripartite Workgroup on Senior Employment，简称TWG-SE），正探讨如何更好地支援年长员工，包括年龄介于50岁至60岁者。

小组预计今年稍后公布建议。