接“国际刑警”来电称涉洗钱案，67岁德士叔担心患肾衰竭、需洗肾的妻子无人照顾，按骗子指示每隔几个小时“报到”，还准备提取3万元交给对方。所幸大华银行职员及时介入，联系阿叔儿子，合力识破骗局，保住存款。

阿叔和妻子育有一男一女。不愿具名的儿子受访时告诉《联合早报》，今年1月，他和姐姐、姐夫到父母家吃饭时，母亲突然说父亲近期因“涉案”被调查，心情不好。“父亲是一名德士司机，但当时还没回家，因此我听后就觉得怪怪，想说等下才问清楚。”

姐姐在饭桌上直接问父亲发生什么事。父亲坦承自己被国际刑警调查，但不能多说，因为对方叮嘱不可向家人透露任何信息。饭后，儿子单独找父亲聊，父亲才说对方称他涉及“洗钱案”，要他配合指示。过去两三天，他每几个小时都要发信息向对方“报到”。

儿子告诉父亲，这绝对是诈骗，让他不要担心。但父亲直言，母亲肾衰竭要洗肾，如果自己真的被捕，不知母亲该怎么办。“我尝试安抚他，并告诉他这一切都是骗局，让他不要担心。我们之后立即带他到附近警局报案，希望让他安心。”

然而，骗子一两天后仍联系上阿叔，继续威胁他，并要他到银行提取3万元现金协助调查。阿叔先到一间银行分行尝试取钱，但不成功。骗子随后让他到另一家分行，并教他谎称需要支付妻子医药费。

阿叔在骗子指示下，每几个小时就要发WhatsApp信息向对方“报到”。（受访者提供）

阿叔随后到大华银行荷兰分行（Holland Branch），正巧副经理梁心慈在入口处看到他神色异样，手中拿着手机，看似正在通话，便上前询问。

梁心慈受访时告诉本报，她随后带阿叔到一个小隔间内谈话，但对方看似不敢讲话，于是给他纸和笔。“他随后写自己在和人通话，加上之前说要取钱支付医药费，让我觉得这肯定有问题。我就问是否能查看他的手机，然后就协助他挂掉骗子电话。”

她说，自己看了对方的信息后，发现阿叔坠入冒充政府官员的骗局，而称需要支付医药费也是骗子“教”阿叔的话术。“我过后取得阿叔同意，并联系上他的儿子。”最终在双方劝说下，阿叔才识破骗局，存款得以保住。

儿子受访时说，一家人感谢大华银行职员保持警惕，避免父亲的款项被骗走。他说：“大华银行随后冻结父亲的银行户头，并安排开设新户头等。父亲也终于相信自己被骗，但幸运的是，没有损失任何款项。”

大华银行星期三（10月14日）举办常年预防诈骗颁奖仪式，超过100名职员获表扬。他们从去年下半年至今年上半年，每人至少阻止一起骗案，梁心慈是其中一人。

大华银行集团渠道及数码策略部董事总经理陈玮亮说，银行从去年1月至今年9月阻止近490起骗案，协助客户保住近1500万元款项。

他指出，骗子往往利用压迫感、恐惧心理或高回报承诺，向受害者施压，诱使他们仓促作出决定。“若有任何怀疑，或遇到看似太好的优惠，就应该停一停，先检查真伪，或拨打银行24小时反诈热线，才决定下一步要怎么做。”