为避免公众遭不法分子操控设备盗走钱财或账号资料，政府将与科技巨头谷歌联手推出一项技术，实时侦测人工智能相关诈骗，在保障隐私的基础上提供更强防护。

数码发展及新闻部长杨莉明星期三（10月14日）在新加坡国际网络周一场有关诈骗的高级别专题讨论会，作出以上宣布。这项技术由新加坡政府科技局与谷歌旗下人工智能（AI）实验室DeepMind合作开发。

杨莉明致辞时说，诈骗伤害不少新加坡人，AI出现后，更让这场斗争愈发难以胜出。

她提及一名本地专业人士的受骗经过，指对方受邀参加一场似有黄循财总理和其他高官出席的虚拟会议。骗子利用深度伪造（Deepfake）AI技术以假乱真，让受害者误以为向一项有意义的全球事业奉献，结果汇款近500万元给骗徒。

“骗子一直都在利用人们的信任。AI带来的变化在于欺骗的成本。它使诈骗分子能够更逼真地冒充他人、采取个性化手段，并锁定更多受害者。我们过去用来建立信任的那些线索，如今也越来越可能被伪造。”

但公众不能因为骗徒滥用AI行骗就远离AI，反而要强化现有防御机制，如更早地侦测网络威胁并快速阻断，以及紧密协调各系统作出应对。

杨莉明举例，诈骗受害者最初可能在社交媒体上钩，接着转到通讯平台与骗徒联系，接到电话，最终通过金融机构汇款。受骗过程的每个环节有关当局都有机会介入，阻止这场骗局，但没有一个机构能掌握整个诈骗链条的全貌。

“因此，仅仅提升各机构阻止诈骗的能力并不足够。我们还须加强各防御机制间的联系，让这个生态系统某个环节所侦测到的信号，能在其他地方触发相应行动。”

杨莉明说，运用AI可大规模侦测网络威胁。新加坡政府科技局和新加坡警察部队研发的诈骗分析与战术干预系统（Scam Analytics and Tactical Intervention System，简称SATIS），每天用AI扫描和评估超过60万个网站、每月屏蔽约2万个恶意网站，也能进一步阻扰诈骗使用的电话号码和线上平台。

在国际合作方面，由新加坡发起的《亚细安反诈骗政策和最佳实践指南》，今年早些时候获得各成员国批准。

警方数据显示，今年1月至6月，我国共发生1万6821起诈骗案，同比下降14.4%；同一时期的涉案损失金额达4亿1060万元，同比减少17.9%。