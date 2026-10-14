随着我国迈向去碳化，生物甲烷、氨等都可能在未来成为驱动海事业脱碳的主要燃料。新加坡不会押注单一主导燃料，而是会保持开放态度，为不同发展可能铺路，确保我国的基础设施与运营能力足以应对不同燃料需求增长和安全扩展。

新加坡海事及港务管理局星期三（10月14日）举办第24届新加坡国际海事燃油业大会，以“构建韧性的多元燃料未来”为主题。交通部兼律政部高级政务部长穆仁理为大会开幕致辞时，宣布一系列投资，以推动不同替代燃料的发展。

穆仁理指出，氨（ammonia）和甲醇（methanol）市场已逐渐成熟，政府正投入其他更易取得的资源，包括拓展液化天然气燃料供应能力，以及发展生物燃料（biofuel）和生物甲烷（biomethane）。

我国去年的液化天然气燃油销量创下57万公吨新高，今年首八个月销量则比去年同期增长24%。

“我们也在现有液化天然气产能的基础上，拓展更低碳的生物甲烷。”

海事局与法国达飞海运集团（CMA CGM）和新加坡液化天然气公司（SLNG）签署谅解备忘录，合作致力于探索用现有基建设施来支持生物甲烷未来运用于海事业。

此外，当局也推出氨燃料加注技术参考，并在新加坡—澳大利亚绿色及数码航运走廊计划下，与皮尔巴拉港务局合作严正这套技术参考，互相交流经验，进一步完善氨燃料加注标准，并提升两国的安全水平和运营保障能力。