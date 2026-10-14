阵雨让烟霾有所好转，但全岛五区的空气质量星期三（10月14日）依然处于不健康水平。截至早上9时，24小时空气污染指数（PSI）介于106至144，较星期二（13日）有所回落。

国家环境局网站数据显示，西部地区24小时PSI达144，为全岛最高，但已低于星期二的数据。其次是中部（142）、东部（139）、南部（124）和北部（106）。

一小时PM2.5悬浮颗粒浓度介于每立方米59微克至98微克，均处于偏高水平，中部地区最高（98），其次是南部（83）、东部（78）、西部（74）和北部（59）。

本地部分地区星期二下起阵雨，根据新加坡气象署的天气预测，星期三下午预计也会有雷阵雨。

环境局星期二傍晚文告说，加里曼丹和苏门答腊南部的火点持续冒出中等至浓密的烟羽，烟霾随风吹向我国。

公众可通过烟霾网站（www.haze.gov.sg）、环境局网站、新加坡气象署网站或myENV手机应用获取实时空气质量信息。过去两周的区域火点分布也上载至亚细安气象中心网站。