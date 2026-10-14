一名小女孩在无人看顾下闯入车流，在马西岭路一处T字路口独自行走近30秒，其间数辆汽车和罗厘从她身旁驶过，场面惊险。一名相信是她监护人的女子过后匆忙赶到，将她抱离马路。

这起事件发生在星期一（10月12日），地点是马西岭路（Marsiling Road）组屋区的一处T字形路口。

脸书页面“SGRV”星期二（13日）上载的一段行车记录仪视频显示，一名身穿红色连衣裙、年约三四岁的小女孩独自站在行人交通灯旁，身边不见家长或监护人，似乎有些不知所措。

随后，小女孩在行人交通灯仍亮着红灯时，一步步走向马路。她过后逐渐偏离由虚线标示的行人通道，在马路上横行数十米，疑似想斜穿T字路口到斜对面。

从画面可见，小女孩在马路上独自行走近30秒，其间有数辆汽车经过，其中包括三辆罗厘。车辆一度与她擦肩而过，险象环生，令人惊心动魄。尽管有汽车鸣笛示警，却未见有人上前将她带离马路。

直到视频约第30秒，一名相信是小女孩监护人的女子才匆忙跑来。小女孩听见呼唤后回头，并停下脚步，女子随即上前一把抱起她，再朝马路斜对面的行人交通灯方向走去。

网友惊呼场面危险 质疑为何无人协助女孩

视频发出后，不少网友纷纷惊呼场面十分危险，也质疑为何现场无人上前协助小女孩。

有网民指出，正在等候交通灯变绿的驾驶员，本可以下车把小女孩带到安全的地方，但却没有这么做。另一名网友说，若看到孩子独自在车流中徘徊，旁观者不应抱“不是自己的孩子，就不关我的事”的心态，而是应该先确保孩子的安全，再讨论责任归属。

也有网民认为，这段视频为小女孩的父母敲响警钟，并留言说：“这次算是幸运，但不是每次都会那么幸运。”

《联合早报》早前报道，一名女佣于2026年5月18日在北部一座组屋五六楼之间的楼梯间安抚哭泣的1岁男童时，见男童似乎想看飞过的鸟，把他置于矮墙边沿长达约五分钟。邻居目击这一幕并报警。女佣因抵触《儿童与青少年法令》，被判监禁两个月又两周。

律师：监护人是否构成刑事责任 须视具体情况而定

正气律师事务所萧锦耀律师受访时说，监护人是否涉及犯罪，取决于他们照顾孩子时，是否因疏忽或鲁莽的行为，将孩子置于危险的处境。

萧锦耀律师说，小女孩的监护人是否构成刑事责任，仍须视具体情况而定，单从视频难以判断。“小孩有可能是因为调皮、不懂事，在监护人不知情的情况下自己跑上马路，这样就不构成犯罪。”

不过，他强调，如果孩子行为顽皮，或因心智状况需要特别看顾，但家长或监护人没有严加看管，危及孩子和他人的安全，就可能涉及鲁莽或疏忽行为，并须承担刑事责任。