面对人工智能带来的网络安全风险、关键基础设施攻击和跨国网络犯罪等日益复杂的威胁，我国未来五年再投入3000万元，通过亚细安—新加坡网络安全卓越中心，加强区域网安应对能力与合作。

主管网络安全与智慧国事务的数码发展及新闻部长杨莉明，星期三（10月14日）在第11届亚细安网络安全部长级会议开幕式致辞时，宣布上述消息。

杨莉明指出，过去10年，亚细安在加强网安合作方面取得显著进展，但网安环境正迅速变化。高级持续性威胁（APT）、勒索软件，以及人工智能（AI）等新兴科技，这三大趋势正进一步加剧区域面对的网安风险。

此外，亚细安各国的数码系统和服务也日益互联。杨莉明举例说，目前已有九个亚细安国家连接即时付款系统，让用户可跨境扫描二维码付款，但更紧密的连接也意味着风险相互牵连。

她说：“一个国家的支付、电信或云端服务供应商一旦遭网络攻击，影响不会止于国界。因此，我们须更好地协调跨境网络事故的应对工作。”

她强调，亚细安须确保网安能力建设更有针对性、协调一致，并切合实际需要。“不同培训项目不应重复，而应相辅相成。各国也须协助彼此跟上新兴风险的发展，并确保参与培训的人员回国后，能真正提升当地的网安实战能力。”

我国因此将在未来五年投入3000万元，用于亚细安—新加坡网络安全卓越中心（ASEAN-Singapore Cybersecurity Centre of Excellence，简称ASCCE）的网安能力建设项目。

杨莉明说，新增投入将支持中心的培训工作，重点涵盖网络事故应对、关键信息基础设施保护、与AI相关的网安风险，以及网络外交等领域。中心也会同业界和学术界合作，以应对亚细安不断变化的网安需求。

根据新加坡网络安全局星期三发的文告，资金将根据项目需要和区域网安工作的优先事项，分阶段投入。

我国过去八年已投入3000万元，加强区域网络安全能力建设，并于2019年成立ASCCE，为亚细安成员国肩负决策职责的高级政策和技术官员提供培训。范围涵盖网安政策制定、电脑紧急应变团队的运作和技术培训、国际法和网络外交，以及国家网安领导能力等。

中心成立以来，我国已同超过40个合作伙伴合作，包括亚细安对话伙伴、国际组织、业界和学术界，相关培训惠及超过2200人，参与者来自亚细安、太平洋岛国和其他地区。