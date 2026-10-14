截至星期三（10月14日）下午1时，本地西部一小时PM2.5悬浮颗粒浓度攀升至195微克，是今年来最高水平。好些公众，包括东北部如榜鹅和西部的居民，都反映闻到浓浓的烧焦味。

国家环境局网站数据显示，截至下午1时，全岛四区的一小时PM2.5悬浮颗粒浓度较上午有所提高，介于每立方米88微克至195微克，均处于偏高至高水平。除了西部，另外三个地区的PM2.5也破百，南部达173微克、东部160、中部139；北部88微克。

24小时空气污染指数（PSI）介于107至146，西部地区24小时PSI达146，为全岛最高。其次是东部（145）、中部（144）、南部（131）和北部（107）。

24小时空气污染指数（PSI）介于107至146，西部地区24小时PSI达146，为全岛最高。（谢智扬摄）

公众若要马上出门活动，应参考一小时PM2.5悬浮颗粒浓度和个人活动指南；规划隔天的户外活动，则应参考24小时PSI预报及相应的健康建议。

本地部分地区星期二（13日）下起阵雨，根据新加坡气象署的天气预测，星期三下午预计也会有雷阵雨。

环境局星期二傍晚文告说，加里曼丹和苏门答腊南部的火点持续冒出中等至浓密的烟羽，烟霾随风吹向我国。