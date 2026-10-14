老妇诉失智症丈夫被骗子盯上，一年接到两起涉及人寿保单的诈骗电话，所幸老妇机智制止。

《新明日报》接获读者许女士（79岁）通报，指患失智症的八旬丈夫在年头和星期一（10月12日）傍晚5时许，接到关于人寿保险的诈骗电话。

“今年年头他有接到一通诈骗电话，说要他缴付保费，我先生不太懂，还和对方约好了时间见面。”

她说，对方过后打电话来，称自己就在他们居住的组屋楼下，待会儿就能领着丈夫去银行取钱，气得她接过电话呛声说：“你现在在哪里，要就直接上我们家，我已经报警了。”

对方过后没再打来，结果最近丈夫又接到电话说没有还人寿保单的钱，还说没还钱就要取消保单。“我又接过电话和那个人对峙。”

她说，对方虽然使用本地号码，但听起来并不像本地人，对方还说保单一个月得支付750元，一年就支付8000元，并催促丈夫尽快支付。另外，对方知道丈夫的保单号码，也一直问他们有没有PayNow、有什么银行账户以及账户里有多少钱等等。

“我当下就问他，什么保单要8000元，还和他要负责人的电话，他给了我两个号码，也都是空号。”

许女士说，丈夫的保单已经买了50年左右，向来都是从银行扣款，此前也未曾经历过类似的事件，没想到今年竟先后接到两通涉及保单的诈骗电话。

“很多老人家听到保单没有缴费就会很慌张，但最重要的还是要多方核查，不要对方一通电话就给钱。”