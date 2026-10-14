男子酒后携刀出门，途中与一名送餐员发生争执，随后竟亮刀划伤对方脸颊及手腕，导致送餐员毁容。

被告萨兰拉杰（Saranraj，23岁）面对包括持危险武器蓄意重伤他人、抵触腐蚀性和爆炸性物体及攻击性武器法令，以及使用暴力妨碍公务员执行任务等七项控状。他承认其中三项，被判坐牢19个月又10周，外加鞭打7下。

案情显示，事件发生在今年2月5日凌晨1时许，地点在庙弯（Beo Crescent）第50座组屋附近。受害者案发时21岁，是一名兼职送餐员，月收入约500元至1000元。

案发当天，被告在家里饮酒后将一把刀子藏在口袋内，随后前往庙弯一带。当时受害者正与三名友人聚在附近的游乐场，被告上前与其中一人交谈。

受害者随后向被告喊话，两人于是爆发口角并演变成肢体冲突。其间，受害者数次挥拳殴打被告，被告也还手，随后更掏出刀子朝受害者的脸部及左手腕划去。被告干案后逃离现场，并丢弃凶器。

受害者事后被送往新加坡中央医院急诊室，接受左手腕伤口清创、受损组织修复，以及左脸颊裂伤缝合手术。他共住院三天，出院后复诊三次，并获得30天病假，其间因无法工作而遭受收入损失。

休假30天后，受害者在用左手转动电单车油门时，左手腕仍会感到阵阵刺痛，不得不缩短送餐工时，导致经济来源受影响。直到今年8月，受害者还是没有完全恢复左手腕的活动能力，用力过大就感到疼痛，脸颊上也留下永久伤疤，造成毁容。