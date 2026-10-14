牛车水珍珠坊食阁另有乾坤？有女食客称误闯“温柔乡”，看到阿叔和少妇搂抱“辣眼睛”，自己还被人搭讪骚扰，吓得赶紧逃。记者走访时目睹，男女走到厕所接吻，旁若无人。

女食客日前在社媒平台Threads发文指，上个周末中午到珍珠坊一楼的食阁用餐后，晚餐时间再次去吃麻辣烫时，却经历了一次“辣烫”体验。

女食客称“误闯” 遭搭讪骚扰吓逃

她指当时食阁内坐着的几乎都是60岁以上的阿叔，有的还搂着目测40多岁、身材较为丰腴、打扮艳丽的女子。她甚至称自己当时还被误以为是陪坐，被食阁里的阿叔搭讪。

此外，也有其他网民留言称，其实一般工作日中午过去还算正常，但只要到了周末或星期五晚上，情况就大不相同。有的说，这个食阁已经成了阿叔们的聚集点，几乎每桌都有几个穿着暴露的女子陪伴。

记者日前趁着周末傍晚前去，还没踏进食阁就发现有阿叔对一名中年妇女毛手毛脚，见到有外人前来急忙松手，果真非常“辣眼睛”！

据观察，当时食阁内几乎座无虚席，每一桌都摆满酒瓶与酒杯，入座的都是阿叔，也有几名较年轻的女子陪伴。

记者之后在附近的厕所徘徊时，还观察到一名阿叔和一名身材姣好的女子步出食阁后，在厕所前相拥热吻，虽然仅有数秒，但两人却仿佛落入无人之境。

被“哥哥”叫来喝酒 女子称还得赶夜场

食阁“女子”称，是被“哥哥”叫来喝酒，晚上还得赶夜场。

记者乔装成食客用餐，结果被其中一名“啤酒嫂”安排与一桌男食客搭台。

据观察，食阁内分成两批女子，一批是倒酒的，一批偶尔帮忙倒酒但大多是坐下“陪客”的。

其间，还有一名来自越南的女子上来便与几名酒客热情打招呼，还称阿叔们为“哥哥”，表现得十分熟络。

她也说，她本身并非固定在食阁工作，是被“哥哥”叫来喝酒。“我把现在这场当成早场，等下这里结束了才去做夜场。”

酒客：给10元到20元小费

有酒客称，纯粹过来喝酒，只是给在这里“找吃”的女子一点“小费”。

有几名酒客称，大家都是熟客，有时间便来这里喝酒。“知道她们来这里找吃，坐下来给点小费，会给10元到20元。她们晚上如果去很多桌的话，可以赚100元左右。”

其间，有女子和酒客眉来眼去，有的甚至亲吻脸颊，把酒客哄得十分开心。其中一名女子甚至穿着暴露，蕾丝内衣外仅套着一件小外套，外套也只扣了一两颗扣子。

不过，当被问到是否会到夜场支持她们时，酒客们都拒绝，指消费太高。

附近商家则说，以前只有四五个陪酒的，后来很多阿叔也会从外面带过来，因此现在有10多个“陪酒女郎”出没。

完整报道，请翻阅2026年10月14日的《新明日报》。